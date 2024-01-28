Последствия сбоя в работе EstLink 2 могут привести к повышению цен на электроэнергию

В конце прошлой недели операторы электросистем Эстонии и Финляндии объявили о том, что EstLink2 не работает. На сегодняшний день причина неполадок неизвестна, и на поиски решения могут уйти недели. Это означает, что с завтрашнего дня мы можем столкнуться с резким ростом биржевых цен на электроэнергию.