28.01.2024, 12:45
Последствия сбоя в работе EstLink 2 могут привести к повышению цен на электроэнергию(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце прошлой недели операторы электросистем Эстонии и Финляндии объявили о том, что EstLink2 не работает. На сегодняшний день причина неполадок неизвестна, и на поиски решения могут уйти недели. Это означает, что с завтрашнего дня мы можем столкнуться с резким ростом биржевых цен на электроэнергию.
Ведущий портфельный менеджер компании Eesti Energia Сильвер Кера прежде всего сообщает, что неисправность определенно приведет к росту цен на электроэнергию в Эстонии. Это связано с тем, что мы все еще импортируем много электроэнергии из Финляндии, которая дешевле, чем стоимость производства на балтийских станциях.