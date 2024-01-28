Юхан Партс стал членом совета престижного аналитического центра
Бывший премьер-министр Эстонии Юхан Партс назначен членом совета Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. Вместе с Партсом в совет аналитического центра вошел и давний президент Совета Европы Жозе Мануэль Баррозу, передает RusERR.
„Для нас большая честь приветствовать этих уважаемых людей в совете Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. Их богатый опыт и знания неоценимы в продвижении к нашей цели – сильной, единой и процветающей Европе“, – сказал президент аналитического центра, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда.
Центр европейских исследований Вильфрида Мартенса — аналитический центр, основанный в 2007 году крупнейшей фракцией Европейского парламента — Европейской народной партией (ЕНП). Партия Isamaa является членом ЕНП.
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