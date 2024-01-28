Юхан Партс стал членом совета престижного аналитического центра

„Для нас большая честь приветствовать этих уважаемых людей в совете Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса. Их богатый опыт и знания неоценимы в продвижении к нашей цели – сильной, единой и процветающей Европе“, – сказал президент аналитического центра, бывший премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда.