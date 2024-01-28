В ДТП в Таллинне пострадал 4-летний ребенок

27 января в 11:36 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Таммсааре теэ, 59, где 55-летний мужчина на автомобиле Opel Vivaro врезался сзади в затормозивший впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 45-летняя женщина. Находившегося в Toyota 4-летнего мальчика доставили в больницу.