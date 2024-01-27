На Хийумаа утонул 52-летний мужчина
Сегодня после обеда водолазы извлекли из пруда у дома отдыха в селе Эсикюла тело 52-летнего мужчины.
Вчера в 17:26 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из компании, отдыхавшей в доме отдыха в поселке Эсикюла, пропал один человек. Сообщалось, что мужчина один парился в сауне и несколько раз ходил окунаться в пруду. В какой-то момент он пропал и его друзья не смогли его найти.
На место происшествия прибыли профессиональные спасатели из Кяйна, морской спасательный отряд Кярдла и медики скорой помощи.
Спасатели совместно с сотрудниками морского спасательного отряда Кярдла вскрыли лед пруда и приступили к поискам мужчины с помощью различных инструментов. К сожалению, поиск не дал результатов.
Сегодня в 14:50 водолазы по заказу Департамента полиции и погранохраны вытащили из пруда тело утопленника. Полиция работает над выяснением точных обстоятельств происшествия.