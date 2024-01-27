На Хийумаа утонул 52-летний мужчина

Вчера в 17:26 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из компании, отдыхавшей в доме отдыха в поселке Эсикюла, пропал один человек. Сообщалось, что мужчина один парился в сауне и несколько раз ходил окунаться в пруду. В какой-то момент он пропал и его друзья не смогли его найти.