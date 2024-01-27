ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (703-й день) | Шольц едет в США обсуждать поддержку Украины
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Британская разведка о „незначительных“ успехах российской армии: Россия продолжает наступление по нескольким направлениям в Украине, однако ее успехи на фронтах в последнее время незначительны, сообщает в ежедневной сводке британская разведка. Среди таких успехов называют взятие российскими войсками села Крахмальное в Харьковской области и села Веселое около Бахмута, пишет BBC.
При этом Украина сосредотачивается на „активной обороне“, сообщает разведка Великобритании. По ее оценкам, главным приоритетом для российских сил является город Авдеевка — Россия ведет трехстороннее наступление, чтобы окружить город. „Украинские контратаки не дают российским войскам продвинуться дальше в город. Поскольку основной маршрут снабжения [украинской армии] остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, останется под украинским контролем в течение ближайших недель“, — прогнозирует британская разведка.
Канцлер Германии Шольц поедет в США обсуждать поддержку Украины. Президент США Джо Байден намерен принять федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 9 февраля. Визит должен подтвердить „решительную поддержку обороны“ Украины, заявила в субботу, 27 января, пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер. Кроме того, Шольц и Байден хотят обсудить „усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке“, их „непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону“, а также поддержку гражданского населения сектора Газа. По данным Белого дома, стороны также хотели бы переговорить друг с другом в преддверии саммита НАТО, который состоится летом в Вашингтоне, пишет Deutsche Welle.
Киев подтвердил подготовку обмена 65 пленных из российского списка, опубликованного Маргаритой Симонян. Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в обнародованном Россией списке из 65 человек - якобы пассажиров самолета ИЛ-76, разбившегося под Белгородом, - представлены украинские военнопленные. „Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января“, - говорится в сообщении организации.
Washington Post: США не ожидают значительных успехов Украины на поле боя в 2024 году
После неудачного, как говорится в статье Washington Post, прошлогоднего контрнаступления администрация Джо Байдена разрабатывает новую стратегию, которая сместит акцент с отвоевания территорий на то, чтобы помочь Киеву отразить новые атаки России, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели — усилению оборонного потенциала и украинской экономики. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Украина и Литва договариваются о совместном производстве дронов. Министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис провели 27 января переговоры в Киеве. Главной их темой стало совместное производство дронов для нужд Вооруженных Сил Украины, пишет Meduza.
„У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабировать производство, и это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат“, — рассказал на пресс-конфереции по итогам переговоров Дмитрий Кулеба.
Ранее в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Литву сообщалось о том, что акционерное общество „Украинская оборонная промышленность“ договорилось о партнерстве с четырьмя литовскими компаниями, которые занимаются военными инновациями и производством.