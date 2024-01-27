ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (703-й день) | Шольц едет в США обсуждать поддержку Украины

Британская разведка о „незначительных“ успехах российской армии: Россия продолжает наступление по нескольким направлениям в Украине, однако ее успехи на фронтах в последнее время незначительны, сообщает в ежедневной сводке британская разведка. Среди таких успехов называют взятие российскими войсками села Крахмальное в Харьковской области и села Веселое около Бахмута, пишет BBC.

При этом Украина сосредотачивается на „активной обороне“, сообщает разведка Великобритании. По ее оценкам, главным приоритетом для российских сил является город Авдеевка — Россия ведет трехстороннее наступление, чтобы окружить город. „Украинские контратаки не дают российским войскам продвинуться дальше в город. Поскольку основной маршрут снабжения [украинской армии] остается нетронутым, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, останется под украинским контролем в течение ближайших недель“, — прогнозирует британская разведка.



Канцлер Германии Шольц поедет в США обсуждать поддержку Украины. Президент США Джо Байден намерен принять федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 9 февраля. Визит должен подтвердить „решительную поддержку обороны“ Украины, заявила в субботу, 27 января, пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер. Кроме того, Шольц и Байден хотят обсудить „усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке“, их „непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону“, а также поддержку гражданского населения сектора Газа. По данным Белого дома, стороны также хотели бы переговорить друг с другом в преддверии саммита НАТО, который состоится летом в Вашингтоне, пишет Deutsche Welle.

