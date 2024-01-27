Washington Post: планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий(84)
По данным Washington Post, администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева.
Стратегия „преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России, а также укрепить оборонные и экономические возможности Киева“, цитирует статью Washington Post издание strana.ua.
Цель - чтобы Украина „стала намного сильнее к концу 2024 года“, заявили изданию высокопоставленные чиновники США.
Эта стратегия не означает, что украинцы собираются просто окопаться. В 2024 году „по-прежнему будет происходить обмен территориями“ в небольших населенных пунктах, имеющих минимальную стратегическую ценность, запуски ракет и беспилотников с обеих сторон (для Украины приоритет - Крым и Черное море).
Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет новых территорий, говорится в статье. Но Зеленский публично „настаивает на том, что Украина будет продолжать наступление“.
„Но американские политики, которые недавно встречались с ним наедине, говорят, что Зеленский сомневается в том, насколько амбициозными будут его действия в следующем году без ясности относительно американской помощи“, - уточняется в материале. Издание указывает, что „оборонная“ стратегия несет в себе риски, „в том числе политические, если украинцы начнут обвинять свое правительство в застое“.
“Так же и в западных столицах, где чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования украинской войны не безгранично“, - пишет Washington Post.
Однако в США считают, что украинцы должны выйти из 2024 года с „дорожной картой по созданию вооруженных сил с высокой степенью сдерживания“. Поэтому, если Конгресс одобрит выделение средств Киеву, часть из них пойдет на развитие украинской промышленной базы по производству оружия.
План также включает предоставление дополнительного ПВО для создания защитных „пузырей“ вокруг украинских городов „за пределами Киева и Одессы“.
Кроме того, если Конгресс утвердит финансирование для Украины, США этой весной смогут заключить 10-летний договор о гарантиях безопасности Украине, говорится в статье.
„Американский документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создаст будущую украинскую военную силу, которая сможет сдерживать российскую агрессию. Он будет включать конкретные обещания и программы“, - заявляют источники газеты.
Такие гарантии, данные официально, смогут „защитить“ будущую помощи Украине, если Трамп придет к власти и решит ее остановить.