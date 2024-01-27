Washington Post: планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий

Стратегия „преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России, а также укрепить оборонные и экономические возможности Киева“, цитирует статью Washington Post издание strana.ua.

Цель - чтобы Украина „стала намного сильнее к концу 2024 года“, заявили изданию высокопоставленные чиновники США.

Эта стратегия не означает, что украинцы собираются просто окопаться. В 2024 году „по-прежнему будет происходить обмен территориями“ в небольших населенных пунктах, имеющих минимальную стратегическую ценность, запуски ракет и беспилотников с обеих сторон (для Украины приоритет - Крым и Черное море).

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет новых территорий, говорится в статье. Но Зеленский публично „настаивает на том, что Украина будет продолжать наступление“.

„Но американские политики, которые недавно встречались с ним наедине, говорят, что Зеленский сомневается в том, насколько амбициозными будут его действия в следующем году без ясности относительно американской помощи“, - уточняется в материале. Издание указывает, что „оборонная“ стратегия несет в себе риски, „в том числе политические, если украинцы начнут обвинять свое правительство в застое“.

“Так же и в западных столицах, где чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования украинской войны не безгранично“, - пишет Washington Post.

Однако в США считают, что украинцы должны выйти из 2024 года с „дорожной картой по созданию вооруженных сил с высокой степенью сдерживания“. Поэтому, если Конгресс одобрит выделение средств Киеву, часть из них пойдет ​на развитие украинской промышленной базы по производству оружия.

План также включает предоставление дополнительного ПВО для создания защитных „пузырей“ вокруг украинских городов „за пределами Киева и Одессы“.