Митрополит Евгений направил в Департамент полиции письмо с возражениями в связи с отказом продлить ему вид на жительство

„18 января 2024 года из Департамента полиции и пограничной охраны было получено официальное письмо об инициировании отказа в продлении временного вида на жительство Предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения.

Пользуясь правом представить до 25 января 2024 (включительно) свои возражения и мнения в ответ на вышеназванное письмо, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений направил 25 января в Департамент полиции и пограничной охраны свои возражения в отношении причин отказа в продлении временного вида на жительство, указанных в письме от 18 января 2024, и ходатайствовал о продлении временного вида на жительство с учётом предоставленных возражений“, сообщила Канцелярия митрополита Таллинского и всея Эстонии.