Мэр Таллинна ответил на упреки в связи с русской музыкой в новогоднюю ночь на Ратушной площади

В своем ответе Пере мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что мероприятие на Ратушной площади было организовано коммерческим товариществом, в задачи которого также входит организация Рождественского рынка.

По его словам, он понимает, что на фоне войны на территории Украины может показаться хорошей идеей запретить все на русском языке, но он эту идею не поддерживает.

„Конечно, недопустимо исполнение произведений, призывающих к ненависти и насилию, но у исполнителей должна оставаться свобода и ответственность в выборе музыки, так же как у нас есть свобода делать разный выбор в жизни. Я не представляю себе, чтобы у нас была цензура или комиссия для согласования, какая музыка будет звучать для публики“, - написал Кылварт.

„Мне очень жаль, что выбор музыки на публичном мероприятии в Таллинне кого-то возмутил. Но в Эстонской Республике дела с демократией были бы плохи, если бы руководители самоуправлений начали диктовать диджеям выбор музыки... В Таллинне не могут выступать артисты, которым запрещен въезд в Эстонию за поддержку войны. Таллинн не вводил и не будет вводить список запрещенных произведений или запрещенных композиторов, на мой взгляд, это немыслимо в демократическом государстве и является приемом авторитарных государств. Я поддерживаю идею о том, что исполнители должны оставаться свободными в выборе своего репертуара и нести ответственность, если публика осуждает этот выбор“, - резюмировал Кылварт.