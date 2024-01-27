Неожиданный результат забастовки учителей: в магазинах упали продажи конфет и пирожков. А вот кинотеатры в плюсе

Во многих школа х детям оставили возможность приходить на школьный завтрак или обед. Однако, наслаждаясь неожиданной свободой, большинство все же решило ради еды в школу не ходить. Это стало серьезным испытанием для Baltic Restaurants Estonia, одного из крупнейших предприятий по организации школьного питания в Эстонии, так как оплата за товар производится в зависимости от реального количества детей, которые пришли за школьным питанием.

Ситуация для сектора общественного питания была сложной с самого начала. „Для нас это была трудная неделя, поскольку даже до забастовки вся связь была очень нестабильной“, — рассказывает Ааро Лоде, исполнительный директор Baltic Restaurants Estonia. „Нам пришлось каждый день запрашивать количество учеников в каждой школе отдельно. Если стоимость поставок каким-то образом еще удается держать под контролем, то наши сотрудники все же хотели бы понимать, когда им нужно быть на работе, а когда нет, то есть знать, будет ли открыта столовая или нет“, — жалуется Лоде. По его словам, до последнего никто не понимал, сколько дней продлится забастовка - везде говорили по-разному. "Компания же должна как-то планировать свою деятельность“, — говорит Лоде. При этом объемы школьного питания за последнюю неделю значительно сократились. "Осталось около 10-20% от обычных поставок“, - признается он.