27.01.2024, 17:30
Неожиданный результат забастовки учителей: в магазинах упали продажи конфет и пирожков. А вот кинотеатры в плюсе
ФОТО: | Delfi Meedia
Проходившая на этой неделе забастовка учителей привела к тому, что десятки тысяч детей остались дома и не пошли в школу. Влияние этого как с отрицательной, так и с положительной стороны ощутили на себе предприятия общественного питания, магазины и кинотеатры.
Во многих школах детям оставили возможность приходить на школьный завтрак или обед. Однако, наслаждаясь неожиданной свободой, большинство все же решило ради еды в школу не ходить. Это стало серьезным испытанием для Baltic Restaurants Estonia, одного из крупнейших предприятий по организации школьного питания в Эстонии, так как оплата за товар производится в зависимости от реального количества детей, которые пришли за школьным питанием.