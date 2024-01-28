„Куда мне теперь идти?“ Что делать, если у вашего близкого неизлечимая болезнь и ему назначили опекуна?

В редакцию пришло такое письмо: „Соцотдел хочет лишить меня моей квартиры. Я, Тохунц Армен, около 40 лет проживал вместе со своей матерью Ликиной Галиной в квартире, собственником которой является мать, а я являюсь ее прямым и единственным наследником. Всю жизнь я жил со своей матерью: помогал, опекал, заботился о ней, был для нее опорой. Всегда жили в мире и дружбе! Но в июне 2022 года я был осужден и отправлен в Таллиннскую тюрьму отбывать срок до начала февраля 2024 года. В ноябре 2022 года моя мама была госпитализирована в Таллиннскую больницу. А в марте 2023-го маме был поставлен диагноз: болезнь Альцгеймера “.

„Все это время я звоню своей матери, разговариваю с ней, говорю, что скоро к ней приеду. Общаюсь с персоналом по поводу состояния здоровья мамы. Надеюсь на улучшение самочувствия, но пока ее состояние не становится лучше, – пишет Армен. – Я думаю, что после освобождения буду ходатайствовать об опекунстве над своей матерью. Хочу забрать ее домой. Я думаю, что дома она пошла бы на поправку быстрее. В сентябре 2023-го было назначено судебное заседание, где я узнал, что в условно-досрочном освобождении мне было отказано по причине того, что опекун моей матери и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения не дали разрешения на проживание мне в нашей с матерью квартире. Когда я дозвонился до опекуна матери, то она сказала мне, что наша с матерью квартира нам больше не принадлежит и будет выставлена на продажу. А я могу лишь обратиться в соцотдел, и мне выделят койко-место в социальном доме. Это как так? Что за беззаконие? Из своей собственной квартиры, где я прожил 40 лет, меня выгоняют без одежды и без денег!“