„Куда мне теперь идти?“ Что делать, если у вашего близкого неизлечимая болезнь и ему назначили опекуна?(1)
В редакцию газеты „МК-Эстония“ обратился мужчина по имени Армен, который пожаловался, что за время его пребывания в местах заключения чиновники отняли у него квартиру, практически выбросив на улицу, а его маму отправили в дом престарелых. Как обстоят дела на самом деле и почему вообще возникла такая ситуация – разбиралась „МК-Эстония“.
В редакцию пришло такое письмо: „Соцотдел хочет лишить меня моей квартиры. Я, Тохунц Армен, около 40 лет проживал вместе со своей матерью Ликиной Галиной в квартире, собственником которой является мать, а я являюсь ее прямым и единственным наследником. Всю жизнь я жил со своей матерью: помогал, опекал, заботился о ней, был для нее опорой. Всегда жили в мире и дружбе! Но в июне 2022 года я был осужден и отправлен в Таллиннскую тюрьму отбывать срок до начала февраля 2024 года. В ноябре 2022 года моя мама была госпитализирована в Таллиннскую больницу. А в марте 2023-го маме был поставлен диагноз: болезнь Альцгеймера“.
Он добавляет, что в это же время Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения назначил его маме опекуна, после чего ее перевели в дом по уходу в Кейла.
„Все это время я звоню своей матери, разговариваю с ней, говорю, что скоро к ней приеду. Общаюсь с персоналом по поводу состояния здоровья мамы. Надеюсь на улучшение самочувствия, но пока ее состояние не становится лучше, – пишет Армен. – Я думаю, что после освобождения буду ходатайствовать об опекунстве над своей матерью. Хочу забрать ее домой. Я думаю, что дома она пошла бы на поправку быстрее. В сентябре 2023-го было назначено судебное заседание, где я узнал, что в условно-досрочном освобождении мне было отказано по причине того, что опекун моей матери и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения не дали разрешения на проживание мне в нашей с матерью квартире. Когда я дозвонился до опекуна матери, то она сказала мне, что наша с матерью квартира нам больше не принадлежит и будет выставлена на продажу. А я могу лишь обратиться в соцотдел, и мне выделят койко-место в социальном доме. Это как так? Что за беззаконие? Из своей собственной квартиры, где я прожил 40 лет, меня выгоняют без одежды и без денег!“
Армен попросил разобраться, на каком основании ему запретили после освобождения проживать в той квартире, в которой он зарегистрирован и где жил с матерью много лет.
„По какому праву меня хотят лишить места прописки, выставляя нашу с матерью квартиру на продажу?“ – возмущается Армен.
Продать квартиру можно только через суд
„Квартира Галины Ликиной как ей принадлежала, так до сих пор ей и принадлежит, – заверяет пресс-секретарь Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Инга Лилль. – Закон о семье предусматривает особые условия обращения с недвижимым имуществом лиц, находящихся под опекой, согласно которым для совершения сделки с их недвижимостью необходимо предварительное согласие суда. Должна существовать обоснованная необходимость совершения сделки, что также проверяет суд“.
То есть ни опекун, ни государство совершать сделки с квартирой подопечного без согласия суда не могут.
Задача суда – следить, чтобы никакие поступки не навредили интересам опекаемого. Суд не позволит лишить его собственности без получения компенсации.
Стоит отметить, что Галина до сих пор является одним из пяти членов правления квартирного товарищества, где находится и ее квартира.
„Мы все очень уважаем Галину, и ее болезнь – не повод ее из правления исключать“, – заверила „МК-Эстонию“ председатель данного КТ.
Есть ли шанс вернуться в родной дом и что для этого нужно?
К сожалению, болезнь Альцгеймера, диагностированная у Галины, неизлечима. Но, несмотря на это, помочь таким больным можно, значительно улучшив качество жизни круглосуточной заботой и уходом.
Специалисты отмечают, что самое важное, что на сегодняшний момент может сделать Армен – это доказать и показать свое примерное поведение во время испытательного срока, в идеале – и после него. То есть вести здоровый, правильный и достойный образ жизни, а также найти постоянную работу, тем самым доказав, что готов к той жизни, в которой он будет должен обеспечивать как самого себя, так и мать.
Армена после освобождения из мест не столь отдаленных уже ожидает место проживания, предлагаемое одной из некоммерческих организаций. После освобождения будет действовать и испытательный срок, в рамках которого Армен будет участвовать в одной из социальных программ для дальнейшего прохождения поведенческого контроля.
Во время испытательного срока мужчина будет обязан отмечаться в соответствующих органах, не употреблять алкоголь, не покидать Эстонию более чем на 15 суток и обязательно найти постоянное место работы.
После этого Армен может ходатайствовать в суде об опекунстве над матерью.
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Три вопроса вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной
1. В каких случаях назначают опекуна?
Это происходит исключительно по решению суда и в тех случаях, когда человек не может самостоятельно поддерживать качество своей жизни, когда ему нужна помощь в повседневных вопросах и в принятии решений. Такие случаи часто связаны, например, с деменцией, когда сознание человека не совсем ясное, и он не всегда понимает, что происходит. Опекуном может стать физическое лицо или местное самоуправление.
2. Как происходит оплата места в доме попечения?
Если это – общая услуга круглосуточного ухода, то, следуя новой реформе попечения, используют пенсию человека, а остальное доплачивает местное самоуправление (МС). Сумма финансового участия МС зависит от установленных им пределов компенсации и стоимости самой услуги. Во всех домах попечения она разная.
Согласно условиям реформы, цена за место в доме попечения делится на два компонента: оплата услуги по уходу (покрывает МС в установленных пределах) и самофинансирование (пенсия клиента + в случае низкой пенсии участие МС).
На данный момент предел финансирования услуги попечения, который покрывает для своих жителей Таллинн, – это 734 евро. Как правило, это – половина стоимости.
На долю самофинансирования человека по закону приходится проживание и питание, а также другие расходы, связанные с личными потребностями. Эту сумму утверждает государство, и сейчас она составляет 635 евро.
Если пенсия человека меньше этой суммы, то МС обязаны покрыть разницу. Таллинн от себя добавляет еще 70 евро, чтобы поддержать людей с невысокими пенсиями. Если пенсия – выше 635 евро, то эта часть стоимости услуги оплачиваются клиентом.
Важно понимать, что размер компенсации определяет МС по результатам оценки потребности клиента в помощи.
3. Что происходит с жилплощадью человека?
Задача опекуна – гарантировать, чтобы потребности его подопечного были удовлетворены и счета оплачены. Если подопечный находится в учреждении и не живет дома, на оплату коммунальных счетов поначалу идут сбережения, если таковые имеются.
Если процесс угасания организма вследствие заболевания необратим, и становится ясно, что человек вынужден жить в учреждении, его пенсия идет на покрытие услуг, а денег на оплату коммунальных счетов нет, то жилплощадь приходится продавать. Деньги от продажи поступают на счет подопечного.
Часть из них идет на оплату счетов, кредитов и задолженностей (если таковые имеются). Все остальное остается на счету подопечного, за этим ведется надзор. После смерти человека оставшаяся сумма переходит наследникам по закону о наследовании.
Но замечу, что продажа жилплощади опекуном – это не первоочередное решение, а скорее крайняя мера. Решение о продаже квартиры человека, находящегося под опекой частного лица или самоуправления, всегда принимает суд.
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Комментарий
Что гласит закон?
Данил Липатов, Progressor Õigusbüroo
C юридической точки зрения, пока мать Армена жива, ее квартира остается именно ее собственностью. Проживать в квартире можно с согласия собственника.
В данном случае законным представителем Галины является местное самоуправление, чиновники которого могут делать от имени Галины разного рода волеизъявления.
Опекун должен действовать, исходя из интересов опекаемого лица. И в данной ситуации опекун решил отправить Галину в дом по уходу.
У Армена после освобождения, конечно, есть право обратиться в суд и ходатайствовать о том, чтобы опекуном был назначен именно он – как близкий родственник. Суд оценит способность Армена выполнять обязанности опекуна в отношении своей матери и вынесет соответствующее решение.
Что касается наследования, несмотря на наличие опекунства в отношении Галины, Армен сохраняет свой статус наследника по закону – если только Галина завещанием не определила иной круг наследников.
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