Помогаем экологии и собственному кошельку: как перестать покупать ненужное и что делать с „плохими подарками“?(1)
Новогодне-рождественские праздники остались позади, так что самое время – подсчитать расходы и немного удивиться. Денег наверняка потрачено немало, а сколько их ушло впустую? „Новогодний хлам“ в очередной раз пополнил полки с безделушками, многие часто делали импульсивные покупки, а сколько были вынуждены купить откровенно ненужных подарков близким – просто потому, что „нужно что-то подарить“… И одна из самых главных послепраздничных проблем: что теперь делать с ненужными подарками? Выясняла „МК-Эстония“.
После праздников количество мусора в виде ненужных подарков увеличивается в разы. Но, говорит специалист по экологическому просвещению Департамента окружающей среды Мария Смельська, никакие высокие цели вроде заботы об экологии не помогают нам отказаться от покупки ненужных вещей.
Гораздо действеннее оказываются самые простые советы: всегда иметь список покупок и заходить только в отделы, ему соответствующие.
„Нужно четко понимать, что продавцы совершенно не заботятся о том, чтобы быт покупателя стал удобнее, а в доме было уютнее, – говорит специалист. – Их главная цель – заставить потребителя раскошелиться, и этому подчинено все – от музыки и запахов до расположения товаров на полках. Но предупрежден – значит вооружен. Если подходить к покупкам осознанно, все будет складываться по-другому“.
Сокращаем расходы, чтобы достичь целей
Специалист по маркетингу Beamline Accelerator Антон Осиповский уверен: решения легче принимать в условиях ограничений.
„Люди должны четко обозначить свои финансовые цели, назначить к ним шаги и лимитировать свои расходы, чтобы достичь этих целей, – комментирует эксперт. – Когда лимит расходов, скажем, на одежду, понятен, не возникает никаких сожалений – ни в случае, если вы им пренебрегли и купили что-то дорогое и ненужное, ни в случае, если что-то не купили и возможности упущены“.
При этом, добавляет он, человеку самому будет приятно, когда он увидит на счету рост своих накоплений.
По словам Антона Осиповского, существует баланс между рациональностью и иррациональностью в принятии решения. И нет ничего плохого в удовлетворении своего иррационального запроса – например, в покупке дорогого автомобиля. Самое важное – отдавать себе отчет в своих действиях и руководствоваться не только сиюминутным желанием, но и долгосрочным планом.
„Например, автомобиль можно будет продать. Вкусный ужин с любимым человеком можно будет вспоминать. А купленные мелочи, на которые в сумме потрачено много денег, скорее всего, будут только занимать место“, – говорит эксперт.
Что делать с ненужными подарками?
Психолог Сильвия Пютсеп советует: „Если вы знаете, что кто-то постоянно дарит вам странные или ненужные вещи, договаривайтесь о подарке заранее. Например, скажите человеку, что вам было бы приятно принять в подарок билет на концерт или подарочную карту. Или сообщите, что собираете деньги на крупную покупку, поэтому были бы рады подарку „в конверте“. Или (если речь идет о близком круге) можно договориться, что в этом году никто всем подарки не дарит, потому что будет лотерея. То есть каждый покупает и получает только один подарок“.
Однако в этом случае нужно обязательно оговорить цену – чтобы не получилось, что один подарил на 10 евро, а другой – на 100.
„Если все же, несмотря на все предосторожности, вам подарили ненужный подарок, первое, что нужно сделать, – поблагодарить, – говорит Сильвия Пютсеп. – Как правило, люди дарят подарки от всего сердца, но, может, у кого-то денег не хватает, у кого-то вкуса нет, а может, просто ваши предпочтения не совпадают. В любом случае, не обижайте человека: отношения нужно беречь, они в жизни очень важны“.
После праздника у ненужного подарка могут быть разные пути.
Во-первых, если есть чек, его можно вернуть в магазин.
Во-вторых, если вещь нужная, но не походит именно вам, ее можно передарить.
В-третьих, подарок можно просто кому-то отдать – например, написав соответствующее объявление на онлайн-платформе – или даже продать.
Психолог Александра Алексеева отмечает: „При решении проблемы, что делать с ненужными подарками, мы сталкиваемся с двумя „пластами“. Первый – забота о себе. Это – личная ответственность каждого, чтобы в его жизни не было людей, вещей, эмоций, событий, которые эту жизнь ухудшают. С этой точки зрения, человек имеет полное право не брать в свою жизнь подарки, которые ему не нужны“.
А второй пласт – социальный. Мы все являемся членами социума и по умолчанию договорились вести определенную игру – „быть приятными людьми“. А это, в числе прочего, включает и обмен социальными ритуалами.
Подарок на праздник как бы говорит: „Я к тебе тепло отношусь, дарю тебе эту вещь в знак нашей дружбы или теплого приятельства“.
Конечно, если одариваемый не возьмет подарок, да еще и скажет все, что о нем думает, вряд ли он после этого сможет считаться приятным человеком.
Компромиссный вариант очевиден: все-таки принять ненужный подарок, улыбнуться, поблагодарить – и потом избавиться от него. При этом психолог советует не реагировать на неудачный подарок слишком негативно даже мысленно.
„Согласитесь, странно ожидать от человека, который не знает ваших уникальных предпочтений, попадания в „самую точку“, – поясняет психолог. – Многие считают, что в таком случае лучше ничего не дарить, забывая при этом, что все люди разные. Для кого-то действительно лучше не дарить ничего, чем лишь бы что. А для кого-то просто немыслимо оставить близких без подарков. Поэтому реагируйте не на подарок, а на сам акт дарения. Если не получается, и негатив все равно захлестывает, по крайней мере, старайтесь держать „социальное лицо“ до последнего“.
„Ненужный подарок запросто можно передарить, – добавляет Мария Смельська. – Но есть еще один актуальный вопрос: что делать с ненужной упаковкой – в частности, с тематическими рождественско-новогодними пакетами. Советую их не выбрасывать, аккуратно сложить и оставить для упаковки подарков на следующий год – так вы сохраните и природные ресурсы, и свои финансовые“.
По словам эксперта, после праздников в каждом доме скапливается такое количество ненужной упаковки, что поневоле задумаешься, как уменьшить эти „горы“.
Мария Смельська предлагает делать упаковку для подарков самостоятельно, используя то, что есть в доме. Это могут быть газеты, старые настенные календари, крафт-бумага из посылок. В интернете есть множество мастер-классов, как с помощью таких подручных средств стильно оформить любой презент.
А что делать, если нужно что-то подарить?
Новый год – не единственный праздник, когда нам нужно придумывать, что подарить. Впереди – День всех влюбленных, 8 Марта, дни рождения близких, различные годовщины…
Мария Смельська напоминает: каждый из нас по сути может являться источником ненужных подарков.
„Большая часть того, что мы дарим людям, – наше личное решение, если это не конкретный заказ, – считает специалист. – Конечно, порой хочется сделать сюрприз, но он все же должен быть информационно подготовленным. Если же не уверены в том, что дарить, выбирайте сертификаты или услуги“.
„Подарочная карта – это действительно удачный подарок, – добавляет Сильвия Пютсеп. – Сегодня такие карты есть практически у каждого магазина или заведения сферы услуг. Поэтому достаточно знать, какие точки чаще всего посещает человек, которому вы делаете подарок“.
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Типы людей: кому что нужно?
По мнению психолога Александры Алексеевой, популярная поговорка „Дареному коню в зубы не смотрят“ сыграла с нами злую шутку, поскольку несет странный посыл: подарить можно любое барахло, и каждый этому барахлу непременно должен обрадоваться.
Но, во‑первых, такая „всеядность“ вовсе не является положительным качеством человека. Во-вторых, в реальности она присуща очень немногим, и на самом деле главный секрет успешного подарка – это попадание в определенную потребность.
Чтобы лучше ориентироваться в вопросах, что и кому дарить, психолог предлагает условно разделить всех получателей подарков на несколько больших групп и разобраться, что им всем нужно.
Материалисты
Для них очень важна практическая ценность подарка. Здесь без виш-листов (списков желаний – прим. ред.) никак не обойтись.
Причем желательно заготовить минимум два виш-листа – для работы и для близких. Не стоит стесняться указывать артикулы из магазинов и даже фото – будем считать это актом заботы о себе.
Если не до конца уверены в дарителях, можно еще дополнительно написать: „Если вы хотите доставить мне радость, прошу от списков не отступать, для меня это важно“.
Любители сюрпризов
Для представителей этой категории, в отличие от материалистов, очень важен фактор неожиданности. А еще тот факт, что целый человек несколько дней думал о нем, выбирал, энергетически вложился, да еще и все сделал тайком, чтобы был сюрприз.
Если вы – любитель сюрпризов, и вас спрашивают, что подарить, лучшее, что вы можете сделать, это честно сказать: „Ты мне дорог, и именно от тебя мне было бы приятно получить сюрприз. В первую очередь мне важна не материальная ценность, а интересно, что ты выберешь для меня“.
„Нуждающиеся“
Если у человека нет денег на кофе, вряд ли он обрадуется кофемолке. При этом люди могут нуждаться не только в деньгах, но и во внимании, заботе, отдыхе.
Психолог для примера предлагает рассмотреть условную ситуацию, когда женщина за год в декрете ни разу не выспалась, забыла, как выглядит салон красоты, ни разу не пообедала без малыша на руках. И вот этой во всех смыслах счастливой женщине муж приносит на день рождения 100 роз, а когда букет летит ему в голову, искренне обижается и считает ее истеричкой.
А ведь на самом деле его жене в таком глубочайшем декрете и, возможно, в депрессии было нужно не так уж много, и в финансовом плане это обошлось бы дешевле сотни роз. Всего-то нужно было забрать ребенка на прогулку (или вызвать няню), дать маме возможность выспаться и сделать маникюр, заказать доставку еды. Но муж, как это часто случается, предпочел не „считывать“ эти потребности, а предстать эдаким „самцом из глянцевого журнала“.
„Ничегошники“
Это – та самая многочисленная категория людей, которые на любые попытки узнать, что им можно было бы подарить, отвечают „ничего“, а потом месяцами обижаются, что подарили „не то“.
„Если на вопрос, что подарить, вам ответили „ничего“, вы можете снимать с себя всякую ответственность и дарить что угодно, включая и „ничего“, – считает Александра Алексеева. – А те, кто так отвечает, должны понимать: такой ответ вовсе не означает, что теперь даритель должен вылезти из кожи и подарить билеты в Париж. Вы принимаете ответственность за свой ответ и за то, что подарка вполне может не быть вообще“.
К тому же психолог советует учитывать, что люди воспринимают этот ответ по-разному. Кто-то – как пренебрежение (не нужен мне ни ты, ни твои подарки), кто-то – как желание сохранить дистанцию.
„Это – часть все той же социальной игры, в которую мы все играем. Держим лицо, скрываем настоящие чувства, обходим острые углы, стараемся выглядеть тем, кем на самом деле не являемся, и в результате совершенно непонятно, что кому нужно, – подытоживает Александра Алексеева. – Но хотя бы иногда стоит набираться смелости и говорить о том, что для вас важно, тем более если вас об этом спрашивают“.
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