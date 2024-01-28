Помогаем экологии и собственному кошельку: как перестать покупать ненужное и что делать с „плохими подарками“?

„Например, автомобиль можно будет продать. Вкусный ужин с любимым человеком можно будет вспоминать. А купленные мелочи, на которые в сумме потрачено много денег, скорее всего, будут только занимать место“, – говорит эксперт.

По словам Антона Осиповского, существует баланс между рациональностью и иррациональностью в принятии решения. И нет ничего плохого в удовлетворении своего иррационального запроса – например, в покупке дорогого автомобиля. Самое важное – отдавать себе отчет в своих действиях и руководствоваться не только сиюминутным желанием, но и долгосрочным планом.

При этом, добавляет он, человеку самому будет приятно, когда он увидит на счету рост своих накоплений.

„Люди должны четко обозначить свои финансовые цели, назначить к ним шаги и лимитировать свои расходы, чтобы достичь этих целей, – комментирует эксперт. – Когда лимит расходов, скажем, на одежду, понятен, не возникает никаких сожалений – ни в случае, если вы им пренебрегли и купили что-то дорогое и ненужное, ни в случае, если что-то не купили и возможности упущены“.

„Нужно четко понимать, что продавцы совершенно не заботятся о том, чтобы быт покупателя стал удобнее, а в доме было уютнее, – говорит специалист. – Их главная цель – заставить потребителя раскошелиться, и этому подчинено все – от музыки и запахов до расположения товаров на полках. Но предупрежден – значит вооружен. Если подходить к покупкам осознанно, все будет складываться по-другому“.

Гораздо действеннее оказываются самые простые советы: всегда иметь список покупок и заходить только в отделы, ему соответствующие.

После праздников количество мусора в виде ненужных подарков увеличивается в разы. Но, говорит специалист по экологическому просвещению Департамента окружающей среды Мария Смельська, никакие высокие цели вроде заботы об экологии не помогают нам отказаться от покупки ненужных вещей.

Что делать с ненужными подарками?

Психолог Сильвия Пютсеп советует: „Если вы знаете, что кто-то постоянно дарит вам странные или ненужные вещи, договаривайтесь о подарке заранее. Например, скажите человеку, что вам было бы приятно принять в подарок билет на концерт или подарочную карту. Или сообщите, что собираете деньги на крупную покупку, поэтому были бы рады подарку „в конверте“. Или (если речь идет о близком круге) можно договориться, что в этом году никто всем подарки не дарит, потому что будет лотерея. То есть каждый покупает и получает только один подарок“.

Однако в этом случае нужно обязательно оговорить цену – чтобы не получилось, что один подарил на 10 евро, а другой – на 100.

„Если все же, несмотря на все предосторожности, вам подарили ненужный подарок, первое, что нужно сделать, – поблагодарить, – говорит Сильвия Пютсеп. – Как правило, люди дарят подарки от всего сердца, но, может, у кого-то денег не хватает, у кого-то вкуса нет, а может, просто ваши предпочтения не совпадают. В любом случае, не обижайте человека: отношения нужно беречь, они в жизни очень важны“.

После праздника у ненужного подарка могут быть разные пути.

Во-первых, если есть чек, его можно вернуть в магазин.

Во-вторых, если вещь нужная, но не походит именно вам, ее можно передарить.

В-третьих, подарок можно просто кому-то отдать – например, написав соответствующее объявление на онлайн-платформе – или даже продать.

Психолог Александра Алексеева отмечает: „При решении проблемы, что делать с ненужными подарками, мы сталкиваемся с двумя „пластами“. Первый – забота о себе. Это – личная ответственность каждого, чтобы в его жизни не было людей, вещей, эмоций, событий, которые эту жизнь ухудшают. С этой точки зрения, человек имеет полное право не брать в свою жизнь подарки, которые ему не нужны“.

А второй пласт – социальный. Мы все являемся членами социума и по умолчанию договорились вести определенную игру – „быть приятными людьми“. А это, в числе прочего, включает и обмен социальными ритуалами.