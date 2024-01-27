Арина Соболенко защитила титул чемпионки Australian Open

Сабаленка выиграла финал со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался в общей сложности один час и 17 минут.

В стартовом сете белоруска, выступавшая под нейтральным флагом из-за вторжения России в Украину при поддержке Беларуси, быстро вышла вперед со счетом 2:0 и сохранила свое преимущество до конца поединка. Таким образом, Собаленко выиграла первый сет продолжительностью 34 минуты со счетом 6:3.

Во втором сете обладательница титула не оставила китаянке ни единого шанса. Собаленко взяла подачу соперницы в стартовом гейме и повторила то же самое при счете 3:1. В последнем гейме Собаленко повела со счетом 40:0, но Чжэн спасла три матч-пойнта подряд. Собаленко не сумела реализовать и четвертый матч-пойнт, после чего Чжэн заработал еще один брейк-пойнт. Но затем Собаленко выиграла три эйса подряд и защитила титул в Мельбурне, повторив достижение Виктории Азаренко, побеждавшей на Australian Open в 2012-2013 годах.

За две недели и семь матчей в Мельбурне Собаленко не проиграла ни одного сета. Арина Соболенко завоевала второй в карьере титул на турнире „Большого шлема“ в одиночном разряде.

Всего в карьере Соболенко это 14-й титул на уровне WTA.

За победу в Мельбурне Соболенко получит 2,1 млн долларов США. Теперь ее призовые за карьеру составят 22,6 млн. Циньвэнь Чжэн за финал выиграла 1,1 млн, а ее призовые за карьеру достигнут 4 млн.

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