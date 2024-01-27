Центр деятельности Хааберсти становится центром искусства столичного района

По словам старшины района Хааберсти Олега Сильянова, Центр деятельности Хааберсти предоставляет жителям района различные возможности для проведения свободного времени. „В этом году планируется построить променад Ярвеотса, часть которого отведена также для выставочной площадки. В настоящее время в районе нет действующего музея или выставочного павильона“, - отметил старейшина и добавил, что он рад тому, что Центр деятельности Хааберсти предоставляет людям возможность наслаждаться искусством недалеко от дома. „Центр деятельности стал настоящим центром притяжения, где жители могут посещать кружки, получать различные услуги за символическую плату, и регулярно проводятся интересные выставки, делая центр также центром искусства района,“ - сказал старейшина.

По словам члена правления Фотоклуба ТТУ Анники Ыйснурм, выставка „Осенние цвета“ является частью серии „Субъективные объективы“. „Каждый год мы делаем как минимум одну выставку, которую сначала выставляем на стенах университета, где все желающие могут ее посмотреть. Постепенно начали выносить творчество и за пределы университета, чтобы фотографии не оставались пылиться в офисе. Теперь мы добрались до Центр деятельности Хааберсти“, - сказала Ыйснурм и добавила, что идеей этой выставки было показать людям различные вариации природы, которые каждый может не заметить, находясь в городе. „Прежде всего, осень — это время, когда природа показывает свое великолепие через изменение цветов. Листья, зеленевшие летом, постепенно становятся разноцветными, предлагая увлекательные и живые виды,“ - добавила она.

Авторами фотографий являются члены Фотоклуба ТТУ (TTÜ Fotoklubi): Элина Йыписельг, Кярт Калювее, Мирьям-Лийс Леоке, Робин Молль, Хенри Олак, Маркус Пяртель, Марко Вилберг, Раймонд Винк, Ян Вутт. Фотографии сделаны в различных местах Эстонии. В основном цвета осени были запечатлены в природе, например, вблизи вокзала Виртсу, у водопада Ныммевески, на животном виадуке Колу на автостраде Таллинн-Тарту или даже в Выырумаа.