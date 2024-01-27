27.01.2024, 10:00
"Абсурд!" Более 40 отключений за три месяца: сельские жители бьют тревогу из-за проблем с электричеством(5)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
„Как мы можем сохранить уважение к сельской жизни и привлечь людей жить в деревнях, если нет главной основы - электричества“, - возмущается член правления Эстонского движения сельской жизни Танель Талве.
Айвар живет в густонаселенном поселке в несколько десятков домохозяйств и многоквартирных домов. При каждом отключении без электричества остаются более 150 человек. „Этой осенью и зимой ситуация была за гранью понимания“, - заявляет он. С 23 ноября он зафиксировал более сорока случаев, когда электричество отключалось более чем на 15 секунд, а в самые худшие моменты — на четыре-пять дней. Он подчеркнул, что отключения не всегда были связаны с экстремальными погодными условиями.