"Абсурд!" Более 40 отключений за три месяца: сельские жители бьют тревогу из-за проблем с электричеством

Айвар живет в густонаселенном поселке в несколько десятков домохозяйств и многоквартирных домов. При каждом отключении без электричества остаются более 150 человек. „Этой осенью и зимой ситуация была за гранью понимания“, - заявляет он. С 23 ноября он зафиксировал более сорока случаев, когда электричество отключалось более чем на 15 секунд, а в самые худшие моменты — на четыре-пять дней. Он подчеркнул, что отключения не всегда были связаны с экстремальными погодными условиями.