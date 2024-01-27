Экономика
27.01.2024, 10:00

"Абсурд!" Более 40 отключений за три месяца: сельские жители бьют тревогу из-за проблем с электричеством

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
ФОТО: Mushrooms Art | Shutterstock.com via PuzzlePix

„Как мы можем сохранить уважение к сельской жизни и привлечь людей жить в деревнях, если нет главной основы - электричества“, - возмущается член правления Эстонского движения сельской жизни Танель Талве.

Айвар живет в густонаселенном поселке в несколько десятков домохозяйств и многоквартирных домов. При каждом отключении без электричества остаются более 150 человек. „Этой осенью и зимой ситуация была за гранью понимания“, - заявляет он. С 23 ноября он зафиксировал более сорока случаев, когда электричество отключалось более чем на 15 секунд, а в самые худшие моменты — на четыре-пять дней. Он подчеркнул, что отключения не всегда были связаны с экстремальными погодными условиями.

На фоне всего этого мужчина приобрел генератор. „Общаяся с Elektrilevi, получил ответ, что нужно подать заявление о компенсации и за генератор, и за топливо [бензин]“, - рассказывает он. Однако из-за множества подобных заявлений о возмещении ущерба работы у Elektrilevi прибавилось настолько, что рассмотрение заявки Айвара дважды откладывалось.

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