Посольство Китая недовольно встречей членов Рийгикогу с главой тибетского правительства в изгнании

В четверг Эстонию посетили высший политический лидер Тибета, избранный президент тибетского правительства в изгнании Пенпа Церинг и представитель Далай-ламы Сонам Церинг Фраси. На встрече были сделаны доклады о текущей ситуации в Тибете.

В пятницу посольство Китая в Эстонии отреагировало на встречу заявлением, в котором говорится, что тибетское правительство в изгнании является „сепаратистской политической группой и незаконной организацией“, нарушающей законы коммунистического Китая.

„Он (Тибет- прим.ред) не признан ни одной страной мира“, - говорится в заявлении. В нем также говорится, что Китай „решительно выступает против любых контактов между любой страной и этой организацией по любой причине“.

В заявлении посольство также призвало эстонскую сторону „уважать суверенитет и территориальную целостность Китая“ и не вмешиваться во внутренние дела государства „под предлогом вопросов, связанных с Тибетом“, что, по мнению посольства, может нарушить развитие отношений между Китаем и Эстонией.

В конце заявления говорилось: „Китай принимает необходимые меры, чтобы твердо защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность“.

Мероприятие было организовано Группой поддержки Тибета Рийгикогу под председательством Юку-Калле Райда. В группу также входят Йоко Алендер, Анти Аллас, Ээрик-Нийлес Кросс, Лео Куннас, Тынис Лукас, Тармо Тамм и Тоомас Уйбо.

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