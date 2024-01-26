Госконтроль: Министерство образования и науки отклоняется от намеченных целей по увеличению числа учителей

Госконтроль считает, что Министерство образования и науки отклоняется от намеченных целей по увеличению числа учителей. Хотя в плане действий по увеличению числа учителей указано, что к 2026 году 90% учителей общеобразовательных школ должны соответствовать квалификационным требованиям, эта цель вряд ли будет достигнута. Если в 2014 году, по данным Haridussilm, 90,2% учителей соответствовали квалификационным требованиям, то к 2022 году этот показатель сократился до 81,2%. Эта цель будет еще больше сдвинута в будущее, когда с 1 августа этого года к квалификационным требованиям добавится знание эстонского языка.

„Аудит показал, что нет корректных данных о требованиях к квалификации учителей. В выборке Госконтроля примерно каждый четвертый учитель, преподающий естественные и точные науки, не соответствовал квалификационным требованиям“, - заявил менеджер аудита Государственного контроля Рауно Винни.

Хотя данные Инфосистемы эстонского образования (EHIS) свидетельствуют, что 82% из 486 включенных в аудиторскую выборку учителей, преподающих естественные и точные науки, соответствовали квалификационным требованиям, в ходе аудита выяснилось, что в действительности доля учителей, соответствующих квалификационным требованиям, меньше (составляет 76%). Эта проблема обусловлена двумя причинами: руководители школ допускают ошибки при оценке квалификационных требований, поскольку при оценке соответствия существует слишком много возможностей для интерпретации, и данные неправильно вносятся в Инфосистему эстонского образования.