Аудит: МВД не нарушило закон, передав данные регистра народонаселения о бездетных женщинах целевому учреждению

Летом вспыхнул скандал, связанный с проведенным целевым учреждением Pere Sihtkapit опросом бездетных женщин. После чего Министерство внутренних дел как содержатель Регистра народонаселения инициировало внутреннюю проверку (аудит) на предмет соответствия предоставления данных регистра учреждению Pere Sihtkapital Закону о Регистре населения и принятым на его основании правовым актам.