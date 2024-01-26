26.01.2024, 17:44
Аудит: МВД не нарушило закон, передав данные регистра народонаселения о бездетных женщинах целевому учреждению
ФОТО: EERO VABAMÄGI | DELFI MEEDIA
Внеочередной аудит Министерства внутренних дел установил, что ведомство не нарушило закон, когда передало целевому учреждению Pere Sihtkapital данные Регистра населения о бездетных женщинах. Но в дальнейшем следует уточнить процесс обработки данных.
Летом вспыхнул скандал, связанный с проведенным целевым учреждением Pere Sihtkapit опросом бездетных женщин. После чего Министерство внутренних дел как содержатель Регистра народонаселения инициировало внутреннюю проверку (аудит) на предмет соответствия предоставления данных регистра учреждению Pere Sihtkapital Закону о Регистре населения и принятым на его основании правовым актам.