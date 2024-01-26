Новости Эстонии
26.01.2024, 17:44

Аудит: МВД не нарушило закон, передав данные регистра народонаселения о бездетных женщинах целевому учреждению

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: EERO VABAMÄGI | DELFI MEEDIA

Внеочередной аудит Министерства внутренних дел установил, что ведомство не нарушило закон, когда передало целевому учреждению Pere Sihtkapital данные Регистра населения о бездетных женщинах. Но в дальнейшем следует уточнить процесс обработки данных.

Летом вспыхнул скандал, связанный с проведенным целевым учреждением Pere Sihtkapit опросом бездетных женщин. После чего Министерство внутренних дел как содержатель Регистра народонаселения инициировало внутреннюю проверку (аудит) на предмет соответствия предоставления данных регистра учреждению Pere Sihtkapital Закону о Регистре населения и принятым на его основании правовым актам.

Аудит счел, что, согласно правовым актам, выдача данных была позволительна, но МВД должно повысить прозрачность процесса рассмотрения ходатайств и обратить больше внимания на письменное обоснование решений о предоставлении данных.

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