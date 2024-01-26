Смышленый пес спас в Ида-Вирумаа своему хозяину жизнь

В ночь на пятницу (26.01) в жилом доме в селе Рооду (волость Тойла, Ида-Вирумаа) возник пожар. Возгорание произошло от трубы бани — накануне вечером хозяин топил баню.

В момент возникновения пожара хозяин дома спал, и его разбудила собака, которая стала гавкать и таскать его за одежду. Вскоре после этого сработал и датчик дыма.

Хозяин попытался потушить пожар, но огонь быстро распространился по дому. Мужчина покинул жилище и сообщил о пожаре в Центр тревоги.

В результате пожара весь дом сильно пострадал и стал непригодным для проживания.

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