26.01.2024, 16:51
Смышленый пес спас в Ида-Вирумаа своему хозяину жизнь
ФОТО: KENNO SOO | DELFI MEEDIA
В Ида-Вирумаа смышленый пес разбудил спящего хозяина, когда в доме вспыхнул пожар.
В ночь на пятницу (26.01) в жилом доме в селе Рооду (волость Тойла, Ида-Вирумаа) возник пожар. Возгорание произошло от трубы бани — накануне вечером хозяин топил баню.
В момент возникновения пожара хозяин дома спал, и его разбудила собака, которая стала гавкать и таскать его за одежду. Вскоре после этого сработал и датчик дыма.
Хозяин попытался потушить пожар, но огонь быстро распространился по дому. Мужчина покинул жилище и сообщил о пожаре в Центр тревоги.
В результате пожара весь дом сильно пострадал и стал непригодным для проживания.
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