Даниил Медведев совершил камбэк с 0:2 по сетам и в шестой раз вышел в финал „Большого шлема“

Полуфинал начался лучше для Зверева, который выиграл первые два сета за один час и 45 минут со счетом 7:5 и 6:3 соответственно.

Победитель следующих двух сетов определился в быстрой заключительной партии, которую Медведев выиграл со счетом 7:4 и 7:5. На тай-брейке четвертого сета Зверев взял две своих подачи и повел 5:4, но, несмотря на это, Медведев сумел отыграться.

В решающем пятом сете Медведев сделал два брейка на подаче - в пятом и девятом геймах, который также стал последним. Россиянин выиграл со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3 в матче, который продолжался четыре часа и 22 минуты.

Медведев в шестой раз вышел в финал турнира „Большого шлема“. Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.

В финале Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл в полуфинале 10-кратного чемпиона Australian Open Новака Джоковича 6-1, 6-2, 6-7, 6-3.

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