ВИДЕО | Начальник генштаба Кайтселийта о случае коррупции: это пятно на наш мундир(6)
Начальник генерального штаба Кайтселийта Ээро Ребо назвал предполагаемый случай коррупции со стороны одного из служащих генштаба достойным сожаления и сказал, что к сегодняшнему дню в организации была проведена большая работа для избежания подобный ситуаций.
Как мы сегодня сообщали, еженедельник Eesti Ekspress в четверг опубликовал материал о том, что в 2020 и 2021 году в генштабе предположительно имел место случай коррупции, когда предприниматель Арво Тамм неоднократно давал взятку старшему специалисту генштаба Кайтселийта Марго Ханни. Трудовые отношения Ханни с Кайтселийтом закончились в 2021 году. Сейчас прокуратура готовится предъявить обвинение.
Начальник генштаба Кайтселийта Ээро Ребо сказал порталу Delfi, что статья была написана в странной грамматической формулировке. „На самом деле речь идет о теме, которой уже несколько лет. Из статьи как бы выходит, что это произошло в настоящем времени. Полиция безопасности провела по этому делу расследование, которое дошло и до судебных инстанций. Кайтселийт активно сотрудничал с КаПо на протяжении всего расследования“, - пояснил он.
По словам Ребо, Кайтселийт сделал собственные выводы из произошедшего в 2021 году инцидента. „Мы сразу же провели большую работу со всем нашим персоналом для того, чтобы избежать таких коррупционных случаев и даже объяснить, как не оказаться под подозрением в коррупции. К счастью, мы можем говорить об этом в форме прошедшего времени, это не какие-то недавние случаи коррупции в Кайтселите“, - сказал начальник генштаба.
Трудовые отношения Кайтселийта со старшим специалистом Марго Ханни закончились несколько лет назад, и, по словам Ребо, они с интересом ждут решений различных судебных инстанций. „Очень прискорбный случай. Я похвалил бы бдительность Полиции безопасности и профессионализм ее сотрудников, что им удается предотвращать и быстро расследовать такие случаи в нашей организации и в стране в целом“.
Как сказал Ребо, в оценке нанесенного данным случаем репутационного ущерба он дождался бы окончания суда и завершения бури в прессе, поднятой этой темой пару лет назад. „Однако я более чем уверен, что добровольцы знают, ради чего существует Кайтселийт, почему мы держимся вместе, почему мы делаем то, что необходимо эстонскому государству. И я надеюсь, что это пятно на нашем мундире ни для кого не является таким, чтобы развернуться и уйти“, - заключил он.