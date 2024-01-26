ВИДЕО | Начальник генштаба Кайтселийта о случае коррупции: это пятно на наш мундир

Как мы сегодня сообщали, еженедельник Eesti Ekspress в четверг опубликовал материал о том, что в 2020 и 2021 году в генштабе предположительно имел место случай коррупции, когда предприниматель Арво Тамм неоднократно давал взятку старшему специалисту генштаба Кайтселийта Марго Ханни. Трудовые отношения Ханни с Кайтселийтом закончились в 2021 году. Сейчас прокуратура готовится предъявить обвинение.

Начальник генштаба Кайтселийта Ээро Ребо сказал порталу Delfi, что статья была написана в странной грамматической формулировке. „На самом деле речь идет о теме, которой уже несколько лет. Из статьи как бы выходит, что это произошло в настоящем времени. Полиция безопасности провела по этому делу расследование, которое дошло и до судебных инстанций. Кайтселийт активно сотрудничал с КаПо на протяжении всего расследования“, - пояснил он.

По словам Ребо, Кайтселийт сделал собственные выводы из произошедшего в 2021 году инцидента. „Мы сразу же провели большую работу со всем нашим персоналом для того, чтобы избежать таких коррупционных случаев и даже объяснить, как не оказаться под подозрением в коррупции. К счастью, мы можем говорить об этом в форме прошедшего времени, это не какие-то недавние случаи коррупции в Кайтселите“, - сказал начальник генштаба.

Трудовые отношения Кайтселийта со старшим специалистом Марго Ханни закончились несколько лет назад, и, по словам Ребо, они с интересом ждут решений различных судебных инстанций. „Очень прискорбный случай. Я похвалил бы бдительность Полиции безопасности и профессионализм ее сотрудников, что им удается предотвращать и быстро расследовать такие случаи в нашей организации и в стране в целом“.