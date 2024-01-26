Лаури Лаатс: Центристская партия поддержит вотум недоверия Кае Каллас

По словам депутата парламента, забастовка учителей – результат лживой политики правительства. „Партия реформ, придя к власти, начала повышать налоги, однако до выборов об этом не было сказано ни слова. Также было обещано повысить среднюю пенсию по старости до 1000 евро, но, если коалиция продолжит в том же духе, то пенсия 1000 евро так и останется лишь обещанием. Учителям обещали поднять зарплату до 120% от средней по стране – об этом сказано в коалиционном договоре, однако и с выполнением этого пункта возникли сложности. В данной ситуации парламентская оппозиция должна объединить усилия, поскольку на кону будущее Эстонии. Мы также ждем, что депутаты, недавно вступившие в социал-демократическую партию и критиковавшие деятельность Каи Каллас, поддержат нас“, - сказал Лаатс.

По оценке Лаатса, кризис системы образования Эстонии гораздо серьезнее, чем нехватка 10 миллионов на повышение зарплаты учителей. „В опубликованном сегодня аудиторском отчете Госконтроля сказано, что Министерство образования и науки отклоняется от намеченных целей по увеличению количества учителей, а из-за нехватки квалифицированных педагогов ухудшается качество общего образования. Нынешнее правительство не предприняло шагов для решения этих проблем“, - отметил Лаатс.

„У нас существует ряд проблем, которые лишь усугубляются. Партия реформ, столько всего обещавшая до выборов, до сих пор не может найти решения, как оживить падающую два года подряд экономику. В прошлом году с вотумом доверия было увязано голосование по законопроектам, принятие которых нанесет урон благополучию людей. Вдобавок ко всему Кая Каллас не сумела ни предотвратить, ни способствовать прекращению забастовки учителей“, - сказал Лаатс, добавив, что на имидже Эстонии также негативно сказался скандал с восточными перевозками вокруг семьи премьер-министра.

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