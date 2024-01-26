В Таллинне упавший с крыши кусок льда травмировал прохожего

На место инцидента прибыла скорая помощь, пострадавшему человеку была оказана первая медицинская помощь, после чего его отпустили на домашнее лечение.

В связи с тем, что погода сейчас переменчивая, столичная Муниципальная полиция напоминает, что собственник недвижимости обязан очищать принадлежащее ему строение от снега и льда, а также во время проведения работ обеспечить безопасность движения по тротуару и проезжей части.

Всех участников дорожного движения просят быть внимательными. Следует использовать подходящую обувь и избегать тех зон, где передвижение покажется опасным.

Обо всех недостатках в очистке тротуаров от снега и опасных сосульках можно сообщать по таллиннскому телефону помощи 14 410.

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