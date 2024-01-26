Из-за поломки Estlink 2 стоимость электричества в Эстонии завтра вырастет

Завтра, 27 января, биржевая стоимость электроэнергии в Эстонии будет составлять в среднем 110,19 евро за мегаватт-час. Больше всего электричество будет стоить с пяти до семи часов вечера: почти 300 евро/МВтч. Ниже всего цены будут ночью.

На этой неделе средняя дневная цена биржевой электроэнергии в целом не поднималась выше ста евро. Самая низкая среднесуточная цена была зафиксирована во вторник: 51,81 евро. Завтрашний средний показатель будет более чем в два раза выше.

Смотрите график!

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