ГРАФИК | Опрос: социал-демократы вышли по популярности на второе место

Партию Isamaa поддерживают 25% граждан ЭР старше 18 лет, имеющих политические предпочтения (в декабре рейтинг партии составлял 26%). Лидирующую позицию в партийном рейтинге партия Isamaa заняла в ноябре прошлого года.

На второе место по популярности в январе вышла Социал-демократическая партия (в декабре поддержка составляла 13%, а в январе уже 18%). Рейтинг Партии реформ в январе сравнялся с рейтингом Эстонской консервативной народной партии (EKRE) — у обеих партий по 16%, по сравнению с декабрем существенных изменений не произошло.

Поддержка и остальных парламентских партий сохранилась на декабрьском уровне: Центристскую партию поддерживает 12%, партию Eesti 200 — 5% имеющих право голоса граждан Эстонии, определившихся с партийным предпочтением. В длительной ретроспективе (период после выборов Рийгикогу) поддержка Партии реформ и Eesti 200 имеют тенденцию к снижению.

На графике: динамика партийных рейтингов с января 2022 (голубой цвет — Isamaa, желтый - Партия реформ, синий — EKRE, красный — СДП, зеленый — Центристская партия, малиновый — Eesti 200)

Из непарламентских партий наибольшую поддержку имеют „Правые“ (3%). Партию KOOS поддерживают 2%, „Зеленых“ - 1%. Еще 1% потенциальных избирателей отдали бы свой голос за индивидуального кандидата.

Общая поддержка всех трех коалиционных партий (Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200) составила в январе 39%, оппозиционные партии поддерживает 53%, непарламентские партии — 7%. По сравнению с декабрем эти показатели существенно не изменились.

Опрос был проведен 18-15 января 2024 года, в нем приняли участие 872 человека по всей Эстонии.

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