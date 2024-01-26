Внимание! С февраля в Таллинне изменятся расписания нескольких автобусных маршрутов

Временный маршрут следования автобусной линии №2 будет продлен до терминала А пассажирского порта в целях лучшего обслуживания припортовой зоны.

Расписание автобусных маршрутов №7, 8 и 31 в будни будет уплотнено в связи с возросшей востребованностью.

Также будут скорректированы графики еще пяти маршрутов. Линия №6 будет приведена в соответствие расписаниям уроков в школах района Пирита. График маршрута №65 будет скорректирован с учетом расписаний в школах района Ласнамяэ, а также времени работы предприятий в центре „Юлемисте“. На маршрутах №15, 39 и 73 будут изменены графики, чтобы автобусы могли лучше соблюдать расписания.

Информация о графиках, маршрутах движения и остановках доступна на сайте transport.tallinn.ee .

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