Еще один банк на эстонском рынке. Finora намерен обеспечить малому бизнесу доступ к финансированию

Первый банк Finora открылся в Литве. Получив в 2022 году специализированную лицензию Европейского центробанка, Finora отныне является банком и готов вести неограниченную банковскую деятельность в том числе в Эстонии. Как заверил учредитель Finora Bank Вейко Марипуу, уже в ближайшее время ожидаются важные новости. „Мы решили оживить конкуренцию на эстонском рынке. Сегодня значительная часть предпринимателей Эстонии не имеет широкого доступа к финансированию“, - сказал Марипуу, сославшись на проведенное в Евросоюзе исследование, которое показало, что сегодня действующим в странах Балтии предприятиям в два раза труднее получить финансирование, чем в среднем в Евросоюзе. „Основными клиентами Finora являются мелкие предприниматели, ставящие пред собой амбициозные цели. Мы поддержим экономику в новой фазе, что позволит наряду с оживлением экономики расти вместе с ними“, - надеется Марипуу.