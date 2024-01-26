Что будет делать правительство с забастовкой на следующей неделе? Кристина Каллас: „плана нет“

Вчера Кристина Каллас направила представительской организации учителей, частным школам и местным самоуправлениям приглашение, чтобы начать переговоры о заключении нового договора в сфере образования на 2025-2027 годы. К участию в переговорах были приглашены руководители самоуправлений, владельцы частных школ, Союз работников образования, Союз эстонских городов и самоуправлений и Объединение частных общеобразовательных школ.

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), вчера на заседании кабинета министров все же состоялась предметная и хорошая дискуссия. „Министр образования представила предложения по реформам: как улучшить условия труда учителей, как бороться с нагрузкой учителей, как реорганизовать школьную сеть. Мы действительно очень хорошо и содержательно поговорили и будем продолжать работать над этим дальше“, — заявила она вчера.

По словам Каллас, хотя вчерашняя дискуссия о зарплатах учителей длилась почти час, согласия достигнуто не было. „Если Eesti 200 считает, что мы должны найти компромиссы и достичь соглашения с учителями, чтобы положить конец забастовке, то Партия реформ твердо стоит на своей позиции не идти сейчас на компромисс“, — сказала Кристина Каллас сегодня Delfi.

Тем временем забастовка продолжается, и, по словам ее руководителя Реэмо Вольтри, появляется все больше сообщений, что учителя хотят бастовать дольше. „Я обязательно снова встречусь с учителями на следующей неделе“, — добавила Каллас, отметив, что точное время встречи пока не определено.

Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) не планирует присутствовать на заседании коалиционного совета, которое состоится в грядущий понедельник в 13:00. „На данный момент я не знаю, будет ли коалиционный совет вообще обсуждать вопросы забастовки учителей“, - сказала министр. По ее словам, повестка дня коалиционного совета будет определена на выходных.

„Я знаю, что многие учителя ждут изменений именно в условиях работы, чтобы были определены нагрузка и возможности карьерного роста. Наряду с этим мы должны обсудить и то, каким образом к 2027 году довести среднюю зарплату учителей общеобразовательных школ до 120 процентов от средней по Эстонии, причем, во всех самоуправлениях. Я очень надеюсь, что представители местных органов власти готовы сесть за стол переговоров с министерством и учителями – только путем совместной работы возможно решить кризис образования. Предложение о встрече мы направили всем самоуправлениям и владельцам частных школ, потому что только они могут определять условия работы учителей“, — пояснила Кристина Каллас.

Первая встреча сторон состоится 19 февраля в Тарту, следующие встречи запланированы на март, апрель и май.

Заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Ян Трей сообщил, что союз заинтересован в участии в переговорах. „Мы хотели бы ознакомиться с реальным планом министра по решению сегодняшнего кризиса в сфере образования. Мы хотим спросить у министра образования: когда министр подпишет свой приказ о субсидировании минимальной заработной платы, чтобы эти 5,35 млн евро были перечислены местным самоуправлениям? И когда мы слышим в общественном пространстве, что минимальная зарплата учителей с нового года составит 1803 евро, но на самом деле эти деньги еще не были переведены самоуправлениям, то это оставляет нас в недоумении и заставляет быть осторожными“, — сказал Трей.

По его словам, политики обещают учителям повысить минимальную заработную плату, и местные самоуправления как держатели школ должны обеспечить учителям и школам это повышение. „Если на самом деле у местного самоуправления не будет юридической определенности в отношении обещаний о повышении учительских зарплат, то может возникнуть ситуация, когда местные самоуправления будут вынуждены оплачивать обещанное государством повышение из бюджетов городов и волостей. Это вообще не обязанность местного самоуправления, это обязанность государства. Зарплата учителей должна быть предусмотрена в госбюджете, ее планирует правительство республики в государственном бюджете“, — добавил Трей.

По его словам, раньше все важнейшие вопросы в сфере образования и повышения зарплат учителям удавалось решить, не прибегая к общегосударственным коллективным договорам. „С предыдущими министрами образования нам удавалось обсудить эти вопросы в формате переговоров по государственному бюджету, и у нас получалось вынести на обсуждение предложения местных органов власти. И они учитывались, никто не начинал давить на местные самоуправления с помощью коллективных договоров“, — сказал представитель городов и волостей.

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