Что будет делать правительство с забастовкой на следующей неделе? Кристина Каллас: „плана нет“(17)
Поскольку правительство до сих пор не достигло консенсуса по вопросу зарплат учителей, остается неясным, что принесет властям и работникам сферы образования следующая неделя забастовки, пишет Eesti Päevaleht.
Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) не планирует присутствовать на заседании коалиционного совета, которое состоится в грядущий понедельник в 13:00. „На данный момент я не знаю, будет ли коалиционный совет вообще обсуждать вопросы забастовки учителей“, - сказала министр. По ее словам, повестка дня коалиционного совета будет определена на выходных.
Тем временем забастовка продолжается, и, по словам ее руководителя Реэмо Вольтри, появляется все больше сообщений, что учителя хотят бастовать дольше. „Я обязательно снова встречусь с учителями на следующей неделе“, — добавила Каллас, отметив, что точное время встречи пока не определено.
По словам Каллас, хотя вчерашняя дискуссия о зарплатах учителей длилась почти час, согласия достигнуто не было. „Если Eesti 200 считает, что мы должны найти компромиссы и достичь соглашения с учителями, чтобы положить конец забастовке, то Партия реформ твердо стоит на своей позиции не идти сейчас на компромисс“, — сказала Кристина Каллас сегодня Delfi.
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), вчера на заседании кабинета министров все же состоялась предметная и хорошая дискуссия. „Министр образования представила предложения по реформам: как улучшить условия труда учителей, как бороться с нагрузкой учителей, как реорганизовать школьную сеть. Мы действительно очень хорошо и содержательно поговорили и будем продолжать работать над этим дальше“, — заявила она вчера.
Вчера Кристина Каллас направила представительской организации учителей, частным школам и местным самоуправлениям приглашение, чтобы начать переговоры о заключении нового договора в сфере образования на 2025-2027 годы. К участию в переговорах были приглашены руководители самоуправлений, владельцы частных школ, Союз работников образования, Союз эстонских городов и самоуправлений и Объединение частных общеобразовательных школ.
Министр образования сообщила посредством пресс-релиза, что хочет совместно со сторонами согласовать модели карьеры и заработной платы, которые будут способствовать повышению ценности профессии, обеспечивать прирост учителей и зарплату, соответствующую трудовому вкладу.
„Я знаю, что многие учителя ждут изменений именно в условиях работы, чтобы были определены нагрузка и возможности карьерного роста. Наряду с этим мы должны обсудить и то, каким образом к 2027 году довести среднюю зарплату учителей общеобразовательных школ до 120 процентов от средней по Эстонии, причем, во всех самоуправлениях. Я очень надеюсь, что представители местных органов власти готовы сесть за стол переговоров с министерством и учителями – только путем совместной работы возможно решить кризис образования. Предложение о встрече мы направили всем самоуправлениям и владельцам частных школ, потому что только они могут определять условия работы учителей“, — пояснила Кристина Каллас.
Первая встреча сторон состоится 19 февраля в Тарту, следующие встречи запланированы на март, апрель и май.
Заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Ян Трей сообщил, что союз заинтересован в участии в переговорах. „Мы хотели бы ознакомиться с реальным планом министра по решению сегодняшнего кризиса в сфере образования. Мы хотим спросить у министра образования: когда министр подпишет свой приказ о субсидировании минимальной заработной платы, чтобы эти 5,35 млн евро были перечислены местным самоуправлениям? И когда мы слышим в общественном пространстве, что минимальная зарплата учителей с нового года составит 1803 евро, но на самом деле эти деньги еще не были переведены самоуправлениям, то это оставляет нас в недоумении и заставляет быть осторожными“, — сказал Трей.
По его словам, политики обещают учителям повысить минимальную заработную плату, и местные самоуправления как держатели школ должны обеспечить учителям и школам это повышение. „Если на самом деле у местного самоуправления не будет юридической определенности в отношении обещаний о повышении учительских зарплат, то может возникнуть ситуация, когда местные самоуправления будут вынуждены оплачивать обещанное государством повышение из бюджетов городов и волостей. Это вообще не обязанность местного самоуправления, это обязанность государства. Зарплата учителей должна быть предусмотрена в госбюджете, ее планирует правительство республики в государственном бюджете“, — добавил Трей.
По его словам, раньше все важнейшие вопросы в сфере образования и повышения зарплат учителям удавалось решить, не прибегая к общегосударственным коллективным договорам. „С предыдущими министрами образования нам удавалось обсудить эти вопросы в формате переговоров по государственному бюджету, и у нас получалось вынести на обсуждение предложения местных органов власти. И они учитывались, никто не начинал давить на местные самоуправления с помощью коллективных договоров“, — сказал представитель городов и волостей.
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