Экономика
26.01.2024, 20:29

Касается почти каждого! Bolt ввел важное изменение в заказ такси

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ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Теперь для использования приложения Bolt клиент должен быть по меньшей мере в возрасте 18-ти лет. Несовершеннолетний в дальнейшем сможет совершать поездку на такси только с согласия родителя.

В среду (24.01) компания Bolt известила своих клиентов об обновлении пользовательского соглашения. Существенным изменением станет следующее: вводится возрастное ограничение на доступ к заказу транспортных услуг Bolt - 18 лет.

К тому же у клиента могла вызвать вопросы такая фраза в правилах предоставления услуг: „К тому же вы должны гарантировать, что лица, пользующиеся транспортными услугами Bolt через приложение от вашего имени, являются по меньше мере 18-летними. У водителя есть права отказаться от предоставления услуг пассажиру или другому лицу, использующему услугу от имени пассажира, который не может доказать, что ему не менее 18 лет“.

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RusDelfi
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