Касается почти каждого! Bolt ввел важное изменение в заказ такси

К тому же у клиента могла вызвать вопросы такая фраза в правилах предоставления услуг: „К тому же вы должны гарантировать, что лица, пользующиеся транспортными услугами Bolt через приложение от вашего имени, являются по меньше мере 18-летними. У водителя есть права отказаться от предоставления услуг пассажиру или другому лицу, использующему услугу от имени пассажира, который не может доказать, что ему не менее 18 лет“.