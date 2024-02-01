Российские военные пенсионеры с большой задержкой получили в Эстонии пенсии(13)
Сразу несколько читателей обратились в редакцию RusDelfi с проблемой задержки выплаты пенсий российским военным пенсионерам. В январе деньги из России не пришли всем военным пенсионерам, проживающим в Эстонии. В предыдущие годы выплаты поступали всегда уже к концу декабря, к праздникам. Сумма пенсии — от 600 до 1200 евро. После начала полномасштабной российской агрессии в Украине частные платежи и переводы между Эстонией и Россией стали невозможны. Тем не менее, Департамент социального страхования, несмотря на санкции, введенные после 2022 года, выплачивает пенсию проживающим в Эстонии и получающим российскую пенсию людям после перечисления соответствующих денежных средств из РФ. Но это не касается пенсий российским военным пенсионерам. Подробности — в материале RusDelfi.
„Слава богу, что у папы есть небольшой финансовый запас!“
Отцу Полины — 70 лет. Мужчина живет в Эстонии, он — российский военный пенсионер. „До сегодняшнего момента проблем с получением военной пенсии не возникало“, - отмечает Полина. Каждый месяц деньги исправно приходили. „Каждый год в декабре выплата была немного другой. В начале декабря переводили деньги за декабрь, а в конце декабря — за январь, из-за длинных российских праздников. Но сейчас денег отец не получил ни в конце декабря, ни в январе — а уже конец месяца. Даже если бы они решили выплатить в первый месяц 2024 года, все равно пенсия должна была уже быть, — сокрушается Полина и отмечает, — Пенсия военного пенсионера — побольше, чем эстонская (и гораздо больше, чем обычная российская), от 600 до 1200 евро, зависит от выслуги лет. Но это единственный доход военных пенсионеров, потому что они уже все в возрасте“.
Чтобы узнать от причинах задержки выплат военных пенсий, Полина обратилась в социальный отдел консульства РФ в Эстонии. „Женщина, которая там работает, постоянно на телефоне — звонки просто сыпались один за другим. Рассказывает всем: „Да, Евросоюз заблокировал транзакции, поэтому пенсии еще нет, и когда будет, неизвестно. Скорее всего, в январе ничего не будет“.