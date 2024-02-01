Российские военные пенсионеры с большой задержкой получили в Эстонии пенсии

„Слава богу, что у папы есть небольшой финансовый запас!“

Отцу Полины — 70 лет. Мужчина живет в Эстонии, он — российский военный пенсионер. „До сегодняшнего момента проблем с получением военной пенсии не возникало“, - отмечает Полина. Каждый месяц деньги исправно приходили. „Каждый год в декабре выплата была немного другой. В начале декабря переводили деньги за декабрь, а в конце декабря — за январь, из-за длинных российских праздников. Но сейчас денег отец не получил ни в конце декабря, ни в январе — а уже конец месяца. Даже если бы они решили выплатить в первый месяц 2024 года, все равно пенсия должна была уже быть, — сокрушается Полина и отмечает, — Пенсия военного пенсионера — побольше, чем эстонская (и гораздо больше, чем обычная российская), от 600 до 1200 евро, зависит от выслуги лет. Но это единственный доход военных пенсионеров, потому что они уже все в возрасте“.