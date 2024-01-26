Протест продолжается. Профсоюз будет платить бастующим учителям пособие

После состоявшегося вчера заседания совета Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил Delfi, что забастовка продолжится, поскольку требования и пожелания учителей не были выполнены.

„Они (вторая сторона - прим.ред.) говорят о более длительных планах и переговорах по коллективному договору. Мы, безусловно, в этом заинтересованы, но на данный момент мы ником образом не можем доверять правительству и не факт, что с началом переговоров по коллективному договору наступит определенность“, - сказал он.

“Надо, чтобы учителя хоть как-то поверили, что вторая сторона пришла на переговоры с благими намерениями и не начнет обманывать и говорить, как в августе при составлении стратегии госбюджета, что, ой, не получилось, на этой строке будет ноль. Чтобы получить уверенность, мы все-таки ждем, что правительство найдет минимальную сумму и зарплаты учителей увеличатся уже в этом году“, - сказал Вольтри и добавил, что совет твердо решил продолжить забастовку.

В свете этого с новой недели союз будет выплачивать бастующим учителям пособие из фонда поддержки забастовки. Об этом Вольтри сказал порталу ERR. Каков будет размер пособия, он не уточнил, но добавил, что средств в фонде хватает и у профсоюза не будет проблем с выплатами. Условиям для получения пособия является то, что человек начал забастовку на этой неделе. По словам Вольтри, есть люди, которые поддерживают забастовку пожертвованиями.

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