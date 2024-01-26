Первая ракетка мира Джокович впервые за 2195 дней проиграл на Australian Open

Матч длился 3 часа 25 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 4-й ракетки мира. Джокович стал первым теннисистом, которому удалось взять сет у Синнера на текущем турнире.

Джокович в четвертый раз в истории Australian Open уступал с разницей в два сета. В подобной ситуации он оказывался в матчах с россиянином Маратом Сафиным (2005), швейцарцем Роджером Федерером (2007) и Чон Хёном (Южная Корея), пишет РБК.

Игра прерывалась в третьем сете при счете при счете 6:1, 6:2, 5:5, когда одному из болельщиков стало плохо.

Серб впервые с 2018 года проиграл на Australian Open. Предыдущее поражение он потерпел в матче с Чон Хёном в четвертом раунде турнира. В дальнейшем он неизменно побеждал на Australian Open (в 2022 году пропустил турнир из-за антиковидных ограничений).

36-летний Джокович впервые в своей карьере не смог создать ни одного брейк-пойта в матче на турнире „Большого шлема“.Впервые с 2005 года в финале Australian Open не будет представителя т.н. Большой тройки (Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль).

Джокович рекордное количество раз становился чемпионом турнира — 10. Несмотря на поражение, серб сохранит первое место в рейтинге ATP.Синнер, четвертая ракетка мира, второй раз играл в полуфинале турнира „Большого шлема“ — в прошлом году на этой стадии Уимблдона он уступил как раз Джоковичу, и это было единственное поражение итальянца в десяти последних матчах с соперниками из топ-5 рейтинга.

Синнер стал пятым итальянцем в истории в финале „мейджора“ и самым молодым игроком, вышедшим в финал Australian Open после Джоковича (2008 год). Также он стал первым в истории итальянцем в финале Australian Open.Кроме того, Синнер стал первым итальянским игроком с момента публикации рейтинга ATP в 1973 году, который победил первую ракетку мира в мужском одиночном разряде на турнире „Большого шлема“ (до этого было 23 попытки).В другом полуфинале встретятся россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев.

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