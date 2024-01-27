Смена по 11 часов на морозе и сквозняке: в Инспекцию труда жалобы на Lasnamäe Centrum не поступали

„Инспекция труда в прошлом году не проверяла Lasnamäe Centrum OÜ, как и не получала оттуда никаких жалоб на плохие условия труда. Но как нам известно, Lasnamäe Centrum является всего лишь владельцем недвижимости и сдает свои помещения в аренду. Поэтому жалобы если и были поданы, то, скорее всего, со стороны работников различных магазинов“, - ответил пресс-секретарь Инспекции труда Мирослава Кононенко на запрос RusDelfi.

Недавно в редакцию RusDelfi обратилась группа работников торгового центра в Ласнамяэ. Они жалуются на холод и постоянный сквозняк из-за ремонта в магазине.

„Прямой морозный холод идет на боксы, - говорит женщина, которая обратилась за помощью в редакцию RusDelfi. - Работники магазинов вокруг постоянно болеют из-за сквозняка и холода. Я уже месяц на больничном, проболела все праздники. Мне надуло ухо. Бронхит. Было тяжелейшее воспаление легких, уже получила инвалидность - повреждение сустава 3-й степени“.

В таких условиях приходится трудиться 11 часов подряд. И так каждый день, особенно тяжко во время урагана и при минусовых температурах. То есть почти всегда, начиная с ноября. И так будет как минимум до весны. „Все болеют. Условия ужасные“, - отмечает третья женщина.

Разговор про болезни - обыденная беседа. Простужаются все. Одна молодая женщина проболела четыре месяца, затем уволилась. Больше не смогла. Заведующая другого магазина болеет больше месяца. Спина, ноги, суставы. Как сказала RusDelfi продавщица товаров для здоровья, самый популярный продукт - леденцы с имбирём. Еще таблетки с прополисом и медом. „Защитные капли для горла на серебре - уже закончились. Все коллеги приходят за лекарствами“, - резюмирует ситуацию она.