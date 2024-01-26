Новости Эстонии
26.01.2024, 07:20

„Было тяжелейшее воспаление легких, сейчас получила инвалидность“. Работники Lasnamäe Centrum страдают из-за холода и ремонта в магазине

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репортаж RusDelfi
Виталий Бесчастный
Главное проблема - входная дверь, которая пропускает ветер и холод, говорят работники магазина.
Главное проблема - входная дверь, которая пропускает ветер и холод, говорят работники магазина.
ФОТО: Tarmo Paju

„Я уже месяц на больничном, проболела все праздники. Мне надуло ухо. Было тяжелейшее воспаление легких, сейчас получила инвалидность“, - так описала свое состояние продавщица торгового центра в Ласнамяэ в разговоре с журналистом RusDelfi.

Работники мерзнут. Болеют. Уходят на больничный. Трудятся в зимних куртках и перчатках. Болеют сильнее. Получают воспаление легких и инвалидность. Но продолжают работать.

Так выглядит жизнь у сотрудников некоторых магазинов Lasnamäe Centrum в Таллинне. Летом 2023 года там начали капитальный ремонт. Планировали закончить в конце августа. В итоге строительство заморозили, как и сотрудников магазина.

Главная проблема: из входной двери задувает холодный ветер. В магазинах вокруг главного входа постоянный сквозняк. Вторая проблема: вентиляция - по потолку гуляет леденящий воздух.

Репортер RusDelfi поговорил с шестью работницами торгового центра из пяти магазинов. Все они твердят одно и тоже: мерзнем, болеем, носим три свитера, увольняться не хотим. Все они пожелали давать комментарии анонимно, так как переживают за свое будущее. В Трудовую инспекцию не обращались.

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RusDelfi
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