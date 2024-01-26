„Было тяжелейшее воспаление легких, сейчас получила инвалидность“. Работники Lasnamäe Centrum страдают из-за холода и ремонта в магазине

Работники мерзнут. Болеют. Уходят на больничный. Трудятся в зимних куртках и перчатках. Болеют сильнее. Получают воспаление легких и инвалидность. Но продолжают работать.

Так выглядит жизнь у сотрудников некоторых магазинов Lasnamäe Centrum в Таллинне. Летом 2023 года там начали капитальный ремонт. Планировали закончить в конце августа. В итоге строительство заморозили, как и сотрудников магазина.

Главная проблема: из входной двери задувает холодный ветер. В магазинах вокруг главного входа постоянный сквозняк. Вторая проблема: вентиляция - по потолку гуляет леденящий воздух.

Репортер RusDelfi поговорил с шестью работницами торгового центра из пяти магазинов. Все они твердят одно и тоже: мерзнем, болеем, носим три свитера, увольняться не хотим. Все они пожелали давать комментарии анонимно, так как переживают за свое будущее. В Трудовую инспекцию не обращались.