26.01.2024, 09:42
Отправился к подруге в Латвию, но не доехал. Пропавший в Харьюмаа 18-летний Никита найден(4)
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ФОТО: | Eero Vabamaegi
В пятницу утром полиция просила помощи в поисках пропавшего в Харьюмаа 18-летнего Никиты.
Никита покинул своей дом в деревне Тискре 24 января, чтобы поехать в Латвию и встретится там с подругой. Но до Латвии он не доехал и на контакт с близкими не выходил. Последнее, что о нем было известно, это то, что он находился в Пярну.
После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что Никита найден и с ним всё в порядке.
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