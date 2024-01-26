Энергетический кабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией вышел из строя

В ночь с четверга на пятницу были зафиксированы неполадки в работе энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Причина аварии на данный момент неизвестна. Системные администраторы выясняют причину сбоя.

Руководитель проектов по коммуникации Elering Лийс Эйзер сообщила Delfi, что причина сбоя в настоящее время неизвестна, но специалисты занимаются изучением вопроса. Могло ли это быть делом рук человека, тоже пока неизвестно.

Безопасность поставок в Эстонию обеспечена, и в настоящее время этому процессу ничего не угрожает.

До конца сегодняшнего дня Elering будет использовать резервные мощности для компенсации электроэнергии, которая должна была поступать по EstLink 2. Если устранение неисправности займет больше времени, то с завтрашнего дня EstLink 2 будет заменен другими расположенными в нашем регионе устройствами производства, которые сегодня не вышли на рынок электроэнергии со своими предложениями.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока длиной более 170 километров, из которых около 12 километров проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 километров по дну Финского залива в виде морского кабеля и около 14 километров по территории Финляндии в виде воздушной линии электропередачи.

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