Семиклассник предложил Кристине Каллас необычный способ прекратить забастовку педагогов

„Письмо, которое сегодня попало в мой почтовый ящик в разгар обсуждения в кабинете министров. Дети размышляют и предлагают решения. Я согласна, что в будущем обучение не будет проходить только в форме классических школьных уроков. А вы?“ - написала Кристина Каллас.

„Уважаемая министр образования Кристина Каллас,

У меня есть предложение, как можно было бы прекратить забастовку и найти подходящее решение. Предлагаю сделать рабочую неделю четырехдневной, то есть с понедельника по четверг. Цель – снизить нагрузку на преподавателей и учеников при сохранении текущего уровня заработной платы. Пусть пятница будет днем самостоятельной работы для учащихся, а для преподавателей - днем, когда можно посвятить себя общей работе (совещаний, тренингов и т.п.).

С уважением, Стэн, 7 класс“, - говорится в письме.

Многие прокомментировавшие этот пост министра, отметили, что идея вполне себе неплохая.

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