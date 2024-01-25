69% опрошенных считают правильным решение президента не приглашать на прием всех парламентариев

Поскольку в этом году президент решил не приглашать рядовых членов Рийгикогу на прием по случаю юбилея Республики, MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut в последнем опросе спросил людей, считают ли они это решение правильным. Премьер-министр Кая Каллас заявила в четверг, что из солидарности с членами Рийгикогу не пойдет на прием президента.

Респондентам был задан вопрос: „Считаете ли вы правильным, что президент решил пригласить на прием только правление Рийгикогу, председателей комиссий, заместителей председателя и руководителей фракций, а не всех членов Рийгикогу?“ - 69% респондентов. ответили „Да“ или „Скорее да“, 14% ответили „Скорее нет“ или „Нет“, а 17% ответили „Затрудняюсь ответить“.

Согласно партийным предпочтениям, 87% сторонников Isamaa, 78% Eesti 200, 70% - соцдемов, 68% Партии реформ, 61% EKRE и 60% сторонников Центристской партии считают решение президента правильным. Во всех социально-демографических группах преобладают респонденты, считающие решение президента правильным.

Опрос проводился онлайн Norstat Eesti AS, в нем приняли участие 1008 респондентов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.