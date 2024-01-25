Европейская комиссия сделала Эстонии предписание о невыполнении директив ЕС

Еврокомиссия направила официальные письма 26 странам-членам, которые еще не сообщили о полной имплементации 11 директив ЕС в различных областях (внутренний рынок, таможня и налоги, здравоохранение, климат, финансовые услуги и т.д.).

У стран сообщества теперь есть для ответа на официальные письма и выполнение правил ЕС два месяца. В противном случае Европейская комиссия может начать производство о нарушении.

Директива о защите информаторов (2019/1937). Была принята в октябре 2019 года. Она должна гарантировать анонимность для работников предприятий, сообщающих о коррупционных нарушениях на предприятии и обязывает все предприятия с численностью персонала от 50 человек создать канал, по которому работники смогут сообщать о нарушениях.

Государства-члены ЕС были обязаны включить директиву в национальное законодательство не позднее 17 декабря 2021 года.

Для средних компаний (50-249 сотрудников) у государств-членов есть еще два года, чтобы перенести правила ЕС в свое законодательство. К настоящему времени Эстония и Польша не уведомили о мерах по переносу правил, и 15 февраля 2023 года Комиссия приняла решение передать дело Эстонии и Польши в Европейский суд. Кроме того, ни одно из государств-членов не уведомило о государственных мерах, касающихся средних предприятий.

Директива о глобальном минимальном налоге (2022/2523). Была принята 14 декабря 2022 года.

Предусматривает внедрение в ЕС правил глобального минимального уровня налогообложения (GloBE) Pillar II ОЭСР, включая правило включения дохода (Income Inclusion Rule, IIR) и правило о недоначисленных платежах (Undertaxed Payment / Profit Rule, UTPR).