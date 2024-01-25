Европейская комиссия сделала Эстонии предписание о невыполнении директив ЕС(25)
Европейская комиссия (ЕК) приняла сегодня ряд решений в связи с тем, что многие страны-члены не информировали Комиссию о том, какие они приняли меры по имплементации директив ЕС во внутреннее законодательство. В число этих стран входит и Эстония.
Еврокомиссия направила официальные письма 26 странам-членам, которые еще не сообщили о полной имплементации 11 директив ЕС в различных областях (внутренний рынок, таможня и налоги, здравоохранение, климат, финансовые услуги и т.д.).
У стран сообщества теперь есть для ответа на официальные письма и выполнение правил ЕС два месяца. В противном случае Европейская комиссия может начать производство о нарушении.
Директива о защите информаторов (2019/1937). Была принята в октябре 2019 года. Она должна гарантировать анонимность для работников предприятий, сообщающих о коррупционных нарушениях на предприятии и обязывает все предприятия с численностью персонала от 50 человек создать канал, по которому работники смогут сообщать о нарушениях.
Государства-члены ЕС были обязаны включить директиву в национальное законодательство не позднее 17 декабря 2021 года.
Для средних компаний (50-249 сотрудников) у государств-членов есть еще два года, чтобы перенести правила ЕС в свое законодательство. К настоящему времени Эстония и Польша не уведомили о мерах по переносу правил, и 15 февраля 2023 года Комиссия приняла решение передать дело Эстонии и Польши в Европейский суд. Кроме того, ни одно из государств-членов не уведомило о государственных мерах, касающихся средних предприятий.
Директива о глобальном минимальном налоге (2022/2523). Была принята 14 декабря 2022 года.
Предусматривает внедрение в ЕС правил глобального минимального уровня налогообложения (GloBE) Pillar II ОЭСР, включая правило включения дохода (Income Inclusion Rule, IIR) и правило о недоначисленных платежах (Undertaxed Payment / Profit Rule, UTPR).
Правила GloBE по сути предусматривают взимание дополнительной суммы налога, когда эффективная налоговая ставка MNE в данной юрисдикции ниже 15%, и в этом случае юрисдикцию следует считать низконалоговой. В таких случаях материнская компания MNE, расположенная в государстве-члене ЕС, обязана применять IIR к своей доле налога на прибыль, относящейся к любой компании группы, которая облагается низким налогом, независимо от того, находится ли эта компания в пределах или за пределами Европейского союза.
Директива вступила в силу c 23 декабря 2022 года, и государства-члены ЕС должны ввести в действие законы, нормативные акты и административные положения, необходимые для соблюдения данной директивы, до 31 декабря 2023 года.
Еврокомиссия направила сегодня письма с официальным уведомлением Греции, Испании, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Польше, Португалии и Эстонии о том, что они не уведомили о мерах по переносу положений директивы в установленный срок - 31 декабря 2023 года – в национальное законодательство .
Директивы ЕС по выбросам и системе по торговле квотами (Директива 2023/959 и Директива 2023/958).
Директивы касаются правил выбросов CO2 в авиационном секторе и в морском транспорте, а также вводят платы за выбросы в новых секторах экономики.
Новыми правилами также создается Социальный фонд климатических мер, чтобы обеспечить справедливый „зеленый“ переход для всех. К сегодняшнему дню 26 стран сообщества (Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция) не уведомили о полном переносе новых положений Директивы (ЕС) 2023/958 и Директивы (ЕС) 2023/959 во внутреннее законодательство к сроку - 31 декабря 2023 года.
Директива о „голубой карте“ (2021/1883). Вводит условия въезда в ЕС и проживания граждан третьих стран для осуществления трудовой деятельности.
Директива применяется к гражданам стран, не входящих в ЕС, которые подают или уже подали заявление на высококвалифицированную работу в государстве-члене ЕС.
Комиссия направила официальные письма в большое число стран (Бельгия, Болгария, Болгария, Кипр, Эстония, Испания, Франция, Хорватия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Швеция и Словакия) за неуведомление Комиссии о мерах по переносу Директивы в национальное законодательство к крайнему сроку - 18 ноября 2023 года.
Директива о дорожном страховании (2021/2118). Направлена на усиление защиты жертв дорожно-транспортных происшествий на всей территории ЕС.
Для этого она уточняет сферу защиты, упрощает проверку обязательного автострахования и вводит механизм компенсации жертвам в случае неплатежеспособности страховщика, несущего ответственность. Государства-члены должны были принять в национальном законодательстве необходимые положения для выполнения директивы к 23 декабря 2023 г. Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Германия, Эстония, Греция, Испания, Люксембург, Латвия, Венгрия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия и Финляндия не уведомили Комиссию о полной имплементации Директивы к 23 декабря 2023 года.
Директива об агентах по обслуживанию кредита и покупателях долговых обязательств (2021/2167).
Направлена на создание хорошо функционирующего рынка ЕС для просроченных кредитов путем установления правил надзора за покупателями кредитов и кредитными менеджерами, а также согласованных критериев, позволяющих кредитным менеджерам продавать просроченные кредиты за пределами страны. Директива о просроченных кредитах предусматривает меры для усиления защиты потребителей.
Они должны гарантировать, что передача прав кредитора не изменяет первоначального договорного обязательства между сторонами, и что потребители могут рассчитывать на ту же защиту против покупателя кредита, на которую они могли бы рассчитывать против первоначального кредитора.
Директива также вводит другие меры по защите потребителей, такие как рефинансирование кредитного договора, отсрочка платежей по долгу, изменение процентной ставки или частичное списание. Государства-члены должны были принять и опубликовать меры по переносу Директивы о просроченном кредите в национальное законодательство к 29 декабря 2023 года.
Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия и Финляндия не уведомили Еврокомиссию о полном переносе статей Директивы во внутреннее законодательство к установленному сроку.
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