Поддержка Европейского союза жителями Эстонии остается стабильно высокой

Люди в возрасте 15-29 лет (93%), а также в возрасте 75 лет и старше, проживающие в сельской местности (91%), эстонской национальности (89%), с высшим образованием (84%) и нетто-доходом более 800 евро (на члена семьи) поддерживают членство в ЕС больше, чем в среднем.

60% опрошенных оценивают деятельность Эстонии в Европейском союзе как успешную, а 28% – как не имеющую успеха.

Самой важной причиной, почему стоит входить в Европейский союз, для людей по-прежнему остается возможность жить, путешествовать, учиться и работать в других странах-членах ЕС, ее назвала почти половина респондентов (47%), причем 29% считают ее самой важной причиной.

По словам заместителя руководителя секретариата Европейского союза Государственной канцелярии Катрин Юханди, свободное передвижение людей уже много лет является важной причиной поддержки членства в ЕС, особенно среди молодежи.

„Кроме того, появился аспект безопасности – 34% людей считают укрепление безопасности важной причиной для членства в ЕС“, – говорит Юханди. Она добавила, что придание значения аспекту безопасности в сочетании с сохраняющимся высоким уровнем поддержки членства в Европейском союзе подтверждает, что в прошлом году Европейский союз вновь убедительно продемонстрировал людям свое единство и способность противостоять российской агрессии. „ЕС продолжал оказывать Украине всестороннюю поддержку и принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС, одновременно введя новые санкции против России“, – добавила Юханди.

Опрос также позволил определить, насколько хорошо, по мнению людей, они информированы о целях и интересах Эстонии в Европейском союзе. 48% жителей считают себя хорошо или, скорее, хорошо информированными, а 42% посчитали, что они не информированы об этом.

Сферами, которые сочли наиболее нуждающимися в поддержке из бюджета Европейского союза, стали образование и наука (39%), сельское хозяйство и развитие сельских регионов (38%), оборона и безопасность (вместе 33%), а также дороги, энергетика и связь (27%).