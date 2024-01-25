25.01.2024, 18:40
Сальмонелла в любимом лакомстве?! Lidl отзывает из продажи опасный для здоровья продукт(11)
Ни в коем случае не ешьте!
ФОТО: Lidl
Торговая сеть Lidl Eesti сообщила, что отзывает из продажи кунжутную халву Elis Alis Eski Crownfield с ванилью (упаковка 100 гр) и кунжутную халву Crownfielt с орехами и изюмом (батончики 100 гр).
Продукт может быть микробиологически заражен сальмонеллой, что делает его опасным для употребления в пищу. В связи с этим компания Elis Alis Eski настоятельно просит всех покупателей отказаться от употребления данного продукта.
Если вы приобрели эти продукты, торговая сеть просит вернуть их в ближайший магазин Lidl. Торговая сеть вернет уплаченные за продукт деньги, даже если у покупателя нет чека.
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