Сальмонелла в любимом лакомстве?! Lidl отзывает из продажи опасный для здоровья продукт

Продукт может быть микробиологически заражен сальмонеллой, что делает его опасным для употребления в пищу. В связи с этим компания Elis Alis Eski настоятельно просит всех покупателей отказаться от употребления данного продукта.

Если вы приобрели эти продукты, торговая сеть просит вернуть их в ближайший магазин Lidl. Торговая сеть вернет уплаченные за продукт деньги, даже если у покупателя нет чека.

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