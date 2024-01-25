Экономика
25.01.2024, 16:34

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

 
Euroopa Keskpank otsustas sedapuhku intresse mitte muuta, aga hakkab peagi vähendama oma nn pandeemiavõlakirjade portfelli mahtu.
Euroopa Keskpank otsustas sedapuhku intresse mitte muuta, aga hakkab peagi vähendama oma nn pandeemiavõlakirjade portfelli mahtu.
ФОТО: Priit Pokk | Delfi Meedia

На состоявшемся в четверг, 25 января заседании Европейский центральный банк уже в третий раз решил оставить ключевые ставки без изменений, пишет RusDelfi.lv.

На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам „овернайт“ - на уровне 4%, а ставку по кредитам „овернайт“ - на уровне 4,75%.

ЕЦБ начал марафон повышения процентных ставок в июле 2022 года и повышал их 10 заседаний подряд. В последний раз это произошло в сентябре, с тех пор – пауза.

Как сообщалось, в начале января президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего максимального уровня. „На мой взгляд, мы достигли максимального уровня, и если не появятся какие-то непредвиденные потрясения, скорее всего, ставки больше не будут расти“, - в интервью французскому СМИ France 2 заявила Лагард.

В то же время она отказалась давать конкретные указания, когда ставки могли бы, возможно, начать снижаться. „Если мы победим в борьбе с инфляцией, будем уверены, что она снизилась до 2%, то и процентные ставки уменьшатся“, - отметила она.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии