Повышен размер ряда пособий и возмещений Кассы по безработице

Новая дневная ставка пособия по безработице с нового года составляет 11,70 евро. Таким образом, за календарный месяц, в котором 31 день, получающий пособие безработный получит 362,70 евро. Для тех, кому пособие уже назначено, размер пособия изменится автоматически, человеку для этого подавать заявление не нужно.

В этом году также будет действовать новая максимальная ставка страхового возмещения по безработице: 88,22 евро за календарный день в течение первых 100 дней, или 2734,82 евро за 31 календарный день, и 58,81 евро за календарный день начиная с 101-го дня, или 1823,11 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантировано страховое возмещение по безработице в размере минимальной ставки. В этом году минимальная дневная ставка составляет 12,08 евро. Минимальный размер возмещения за 31 календарный день составляет 374,48 евро.

В этом году также увеличится сумма, которую можно заработать с помощью временной работы. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, имеют право наряду с поиском работы выполнять также временную работу без потери статуса безработного или сокращения пособия. Это позволяет ищущим работу людям оставаться профессионально активными до тех пор, пока они не найдут новую основную работу. С этого года на временной работе можно зарабатывать не более 328 евро в месяц.

Изменился и размер пособия на уровневое обучение. Теперь и работающие, и ищущие работу люди могут получать пособие на уровневое обучение в размере 362,70 евро в месяц при обучении по специальностям, необходимым на рынке труда.

Все суммы пособий и возмещений указаны в суммах брутто.

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