26.01.2024, 08:55
Полиция не станет наказывать водителя бензовоза, ставшего виновником аварии в Ида-Вирумаа. „Человеку свойственно ошибаться“(16)
На видео видно, что водитель грузовика неосторожно ехал по скользкой дороге, но поскольку в результате ДТП, кроме него самого, никто не пострадал, оснований для возбуждения дела нет, пишет Eesti Päevaleht.
Йыхвиское отделение полиции опубликовало видео с дорожной камеры, на котором видно, насколько небрежно профессиональный водитель вел тяжелый грузовик с опасным грузом.