ЧП и криминал
26.01.2024, 08:55

Полиция не станет наказывать водителя бензовоза, ставшего виновником аварии в Ида-Вирумаа. „Человеку свойственно ошибаться“

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На видео видно, что водитель грузовика неосторожно ехал по скользкой дороге, но поскольку в результате ДТП, кроме него самого, никто не пострадал, оснований для возбуждения дела нет, пишет Eesti Päevaleht.

Йыхвиское отделение полиции опубликовало видео с дорожной камеры, на котором видно, насколько небрежно профессиональный водитель вел тяжелый грузовик с опасным грузом.

Мужчина за рулем 30-тонного бензовоза попытался повернуть на высокой скорости, несмотря на скользкую дорогу, и вылетел за пределы шоссе. Встречный автомобиль едва не попал в аварию.

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RusDelfi
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