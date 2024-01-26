26.01.2024, 08:30
Кошелек учителей под ударом. Неделя забастовки обойдется как минимум в 400 евро. На что потратят невыплаченные деньги?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Неделя забастовки обойдется учителю как минимум в 400 евро, и удар по учительскому кошельку может стать причиной прекращения забастовки, пишет издание Maaleht. Союз работников образования Эстонии думает о том, как мотивировать учителей на то, чтобы они не сдавались и продолжали бастовать.
По данным Союза работников образования Эстонии, по состоянию на 25 января в забастовке по всей стране участвовали около 13 000 учителей. В среду началась трехдневная забастовка солидарности, к которой присоединились работники детсадов, профессиональных училищ и школ по интересам. В одних школах учителя уже прекратили забастовку, в других намерены бастовать не менее недели.