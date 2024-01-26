Новости Эстонии
26.01.2024, 08:30

Кошелек учителей под ударом. Неделя забастовки обойдется как минимум в 400 евро. На что потратят невыплаченные деньги?

 (2)
Митинг учителей на Ратушной площади города Тарту. 2024
Митинг учителей на Ратушной площади города Тарту. 2024
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Неделя забастовки обойдется учителю как минимум в 400 евро, и удар по учительскому кошельку может стать причиной прекращения забастовки, пишет издание Maaleht. Союз работников образования Эстонии думает о том, как мотивировать учителей на то, чтобы они не сдавались и продолжали бастовать.

По данным Союза работников образования Эстонии, по состоянию на 25 января в забастовке по всей стране участвовали около 13 000 учителей. В среду началась трехдневная забастовка солидарности, к которой присоединились работники детсадов, профессиональных училищ и школ по интересам. В одних школах учителя уже прекратили забастовку, в других намерены бастовать не менее недели.

В Раквереской основной школе бастует 21 учитель, от участия в забастовке отказался один человек, работающий с частичной нагрузкой.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии