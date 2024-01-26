Кошелек учителей под ударом. Неделя забастовки обойдется как минимум в 400 евро. На что потратят невыплаченные деньги?

По данным Союза работников образования Эстонии, по состоянию на 25 января в забастовке по всей стране участвовали около 13 000 учителей. В среду началась трехдневная забастовка солидарности, к которой присоединились работники детсадов, профессиональных училищ и школ по интересам. В одних школах учителя уже прекратили забастовку, в других намерены бастовать не менее недели.