Священники Эстонской евангелическо-лютеранской церкви вступились за митрополита Евгения

Духовенство считает, что обвинения в адрес митрополита Евгения можно считать произвольными и исключительно политически мотивированными: „У Эстонской Республики нет законной компетенции предписывать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны выражать или не должны выражать (если речь не идет о четко запрещенных законом призывах)“.

По оценке священников, митрополита Евгения обвиняют не в каких-либо правонарушениях, а в недостаточном принятии и выражении политических взглядов правительства. Священнослужители добавляют, что каждый имеет конституционное право оставаться верным своим мнениям и убеждениям.

„Конституционный принцип „государственной церкви не существует“ обязывает государство относиться ко всем церквям и другим религиозным объединениям нейтрально, в том числе в политическом смысле“, - пишут они.

Решение, принятое в отношении митрополита Евгения, кажется духовенству попыткой ввести контроль над убеждениями, что противоречит принципам, содержащимся в Конституции Эстонской Республики и Всеобщей декларации прав человека. Как и сущности верховенства права, согласно которому никого нельзя рассматривать как виновного в чем-либо без соответствующего решения суда.

Предписывая церкви, какого руководителя выбирать, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс вмешивается во внутренние дела церкви. „Такое поведение характерно для авторитарных режимов“, - написали представители церкви.

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