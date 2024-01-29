29.01.2024, 17:20
Ученица госгимназии: наши учителя зарабатывают больше, чем в обычных школах, но бастуют вторую неделю из солидарности(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Забастовка учителей длится уже вторую неделю. Репортер RusDelfi пообщалась с Кристиной* - ученицей одной из государственных гимназий волости Харьюмаа - и расспросила ее о том, как забастовка проходит в ее школе и что гимназистка о ней думает.
Гимназия, в которой учится Кристина, находится под Таллинном. В отличие от муниципальных школ столицы, в государственных гимназиях власти не оплачивали ни одного дня протеста. Несмотря на это, в школе Кристины забастовка продолжается вторую неделю.