Новости Эстонии
29.01.2024, 17:20

Ученица госгимназии: наши учителя зарабатывают больше, чем в обычных школах, но бастуют вторую неделю из солидарности

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Забастовка учителей. фото носит иллюстративный характер.
Забастовка учителей. фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Забастовка учителей длится уже вторую неделю. Репортер RusDelfi пообщалась с Кристиной* - ученицей одной из государственных гимназий волости Харьюмаа - и расспросила ее о том, как забастовка проходит в ее школе и что гимназистка о ней думает.

Гимназия, в которой учится Кристина, находится под Таллинном. В отличие от муниципальных школ столицы, в государственных гимназиях власти не оплачивали ни одного дня протеста. Несмотря на это, в школе Кристины забастовка продолжается вторую неделю.

„Мы половину уроков просидели, обсуждая забастовку“, - рассказывает Кристина о том, какая атмосфера царила в школе в преддверии протестов учителей. По словам девушки, в государственных гимназиях зарплаты выше, чем в обычных школах. Невзирая на это, почти все учителя все равно участвуют в забастовке из солидарности.

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RusDelfi
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