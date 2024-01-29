Ученица госгимназии: наши учителя зарабатывают больше, чем в обычных школах, но бастуют вторую неделю из солидарности

Гимназия , в которой учится Кристина, находится под Таллинном. В отличие от муниципальных школ столицы, в государственных гимназиях власти не оплачивали ни одного дня протеста. Несмотря на это, в школе Кристины забастовка продолжается вторую неделю.

„Мы половину уроков просидели, обсуждая забастовку“, - рассказывает Кристина о том, какая атмосфера царила в школе в преддверии протестов учителей. По словам девушки, в государственных гимназиях зарплаты выше, чем в обычных школах. Невзирая на это, почти все учителя все равно участвуют в забастовке из солидарности.