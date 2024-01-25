Оппозиция спросит у Андрея Канте, куда деваются деньги на зарплаты таллиннским учителям

По словам председателя фракции Партии реформ в столичном горсобрании Пяртеля-Пеэтера Пере, на зарплаты учителей основных школ и гимназий в Таллинне в 2024 году государство выделяет 121 млн евро из расчета на 3470 учителей.

„По данным Haridussilm, в сентябре 2023 года Таллинн выплатил зарплаты 3166 учителям, что на 8,76% меньше должностей, чем государство оплачивает Таллинну“, — сказал Пере.

По его словам, это означает, что зарплаты 304 учителей так и не перечисляются школам.

Кроме того, отмечает реформист, разница между расчетной и фактической зарплатой учителя в сентябре 2023 года составила -70 евро, то есть меньше, чем государство учитывало при распределении зарплатных средств. По его подсчетом, Таллинн ежемесячно тратит около 633 000 евро на что-то другое.

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