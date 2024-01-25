Опрос: Рийгикогу не доверяет 60%, а правительству - 54% населения(2)
Доверие жителей Эстонии к Рийгикогу и правительству продолжает оставаться низким, выясняется из опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute по заказу Государственной канцелярии.
Согласно последнему опросу, правительству доверяют 43%, а парламенту - 36% респондентов, передает RusERR.
Доля не доверяющих кабинету министров составляет 54%, а Рийгикогу - 60%.
Среди неэстонцев правительству доверяют 26%, а правительству - 27% опрошенных.
Опрос, результаты которого опубликовали на этой неделе, был проведен с 23 по 29 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1010 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше.
В сентябре, когда проводился аналогичный опрос, правительству не доверяли 57%, а Рийгикогу - 62% жителей.
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