Новости Эстонии
25.01.2024, 10:30

Опрос: Рийгикогу не доверяет 60%, а правительству - 54% населения

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Назначение правительства в должность.
Назначение правительства в должность.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Доверие жителей Эстонии к Рийгикогу и правительству продолжает оставаться низким, выясняется из опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute по заказу Государственной канцелярии.

Согласно последнему опросу, правительству доверяют 43%, а парламенту - 36% респондентов, передает RusERR.

Доля не доверяющих кабинету министров составляет 54%, а Рийгикогу - 60%.

Среди неэстонцев правительству доверяют 26%, а правительству - 27% опрошенных.

Опрос, результаты которого опубликовали на этой неделе, был проведен с 23 по 29 ноября 2023 года. В нем приняли участие 1010 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше.

В сентябре, когда проводился аналогичный опрос, правительству не доверяли 57%, а Рийгикогу - 62% жителей.

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