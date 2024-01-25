Экономика
25.01.2024, 09:25

ФОТО | Грустная картина: электросамокаты мешают уборке снега

 
Ситуацию осуждает и мэрия Таллинна
Засыпанный снегом электросамокат предприятия Tuul.
Засыпанный снегом электросамокат предприятия Tuul.
ФОТО: Erakogu

Оставленные на улицах электросамокаты фирмы Tuul мешают не только пешеходам, присыпанные снегом самокаты препятствуют уборке снега, пишет Delfi Ärileht.

„Самокатом можно пользоваться круглый год, об этом говорит опыт последних трех лет, точнее зим. Люди охотно пользуются самокатами и в зимнее время, погодные условия не препятствуют тем, кто постоянно ездит на самокате. Поэтому самокаты фирмы Tuul можно увидеть на дорогах и зимой“, - сказал представитель Tuul Кевин Рейзенбук.

Как добавил Рейзенбук, зимой предприятие следит за сообщениями синоптиков и в случае ухудшения погодных условий максимальную скорость электросамокатов снижают, а пользователей через приложение оповещают о том, что следует соблюдать осторожность. „При экстремальных погодных условиях, когда, например, ударяют сильные морозы, выпадает много снега, начинается метель, на дорогах гололедица, в интересах безопасно мы можем не предоставлять самокаты в аренду до тех пор, пока условия не улучшатся“, - пояснил он.

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