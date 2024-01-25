ФОТО | Грустная картина: электросамокаты мешают уборке снега

„Самокатом можно пользоваться круглый год, об этом говорит опыт последних трех лет, точнее зим. Люди охотно пользуются самокатами и в зимнее время, погодные условия не препятствуют тем, кто постоянно ездит на самокате. Поэтому самокаты фирмы Tuul можно увидеть на дорогах и зимой“, - сказал представитель Tuul Кевин Рейзенбук.

Как добавил Рейзенбук, зимой предприятие следит за сообщениями синоптиков и в случае ухудшения погодных условий максимальную скорость электросамокатов снижают, а пользователей через приложение оповещают о том, что следует соблюдать осторожность. „При экстремальных погодных условиях, когда, например, ударяют сильные морозы, выпадает много снега, начинается метель, на дорогах гололедица, в интересах безопасно мы можем не предоставлять самокаты в аренду до тех пор, пока условия не улучшатся“, - пояснил он.