25.01.2024, 09:25
ФОТО | Грустная картина: электросамокаты мешают уборке снега
Ситуацию осуждает и мэрия Таллинна
ФОТО: Erakogu
Оставленные на улицах электросамокаты фирмы Tuul мешают не только пешеходам, присыпанные снегом самокаты препятствуют уборке снега, пишет Delfi Ärileht.
„Самокатом можно пользоваться круглый год, об этом говорит опыт последних трех лет, точнее зим. Люди охотно пользуются самокатами и в зимнее время, погодные условия не препятствуют тем, кто постоянно ездит на самокате. Поэтому самокаты фирмы Tuul можно увидеть на дорогах и зимой“, - сказал представитель Tuul Кевин Рейзенбук.