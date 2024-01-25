Сириец, который поджег свою жену в Ласнамяэ, останется за решеткой
Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы сирийскому беженцу Ковану Мохаммаду (26), отбывающему 10-летний срок лишения свободы за избиение и поджег своей жены в Таллинне, пишет RusERR.
Отказ в УДО вступил в законную силу 24 января, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.
14 ноября 2023 года Мохаммаду отказал в УДО Вируский уездный суд, в декабре это решение оставил без изменений и Тартуский окружной суд, но защита иностранца воспользовалась правом обжаловать постановление в Госсуде.
В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО отказывала, но тогда аналогичную позицию занимали и тюрьма с прокуратурой, которые в этот раз были не против досрочного освобождения иностранца.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.