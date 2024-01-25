Сириец, который поджег свою жену в Ласнамяэ, останется за решеткой

Отказ в УДО вступил в законную силу 24 января, когда кассационную жалобу защитника сирийца не принял к рассмотрению Государственный суд.

14 ноября 2023 года Мохаммаду отказал в УДО Вируский уездный суд, в декабре это решение оставил без изменений и Тартуский окружной суд, но защита иностранца воспользовалась правом обжаловать постановление в Госсуде.

В прежние годы судебная система Эстонии Ковану Мохаммаду в УДО отказывала, но тогда аналогичную позицию занимали и тюрьма с прокуратурой, которые в этот раз были не против досрочного освобождения иностранца.

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